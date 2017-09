"Al subir al escenario pienso en conseguir que la gente se vaya con una sonrisa"

David Bisbal visita este sábado, a partir de las 21:00 horas, al publico tinerfeño. Será en La Laguna, en el pabellón Santiago Martín, y dentro del Festival Mar Abierto. El artista almeriense llega a la Isla sabedor de que tiene una amplia legión de fans que estarán encantados de escuchar su potente voz. "Todo el público de Tenerife va a poder ver un espectáculo muy moderno", adelanta.

Cuando se prepara para salir al escenario, antes de un concierto, ¿cómo lo afronta y en qué piensa?

La preparación para cada concierto no solo tiene lugar antes de salir al escenario, sino que en una gira tan intensa como Hijos del Mar Tour hay que estar preparado desde mucho antes. Yo intento cuidarme mucho, hacer deporte, cuidar también la alimentación, porque hace tiempo que descubrí que necesitaba estar en forma para dar el cien por cien, es la única forma de aguantar las más de dos horas que dura cada uno de los conciertos además al ritmo que van en esta gira, que no hay un solo momento para el descanso. Luego, es importante calentar muy bien la voz antes de salir a escena. Y en esos momentos antes de salir siempre piensas en la gente que está ahí fuera esperándote, en conseguir que al final se vayan siempre con una sonrisa de felicidad.

¿Cuál cree que ha sido la clave para mantenerse tan bien en la brecha de un mercado tan complejo como el musical?

La verdad es que son ya 15 años de carrera, seis discos y muchas giras a lo largo de estos años. Si tuviese que buscar la clave para haber llegado así a este momento de mi carrera diría que es por algo vital para mí, el apoyo, la cercanía y el cariño del público, el que me demuestran con cada nuevo disco y con cada concierto, y ese es de verdad el verdadero éxito. Luego el seguir disfrutando de mi trabajo como el primer día, sentir la misma emoción que la primera vez al subirme a un escenario y el rodearme tanto a nivel personal como profesional de grandes personas que te aportan y que te ayudan a mantener los pies en el suelo. Eso también es fundamental.

¿Qué les diría ahora a la gente que pensó que su éxito sería solo flor de un día?

Es que sinceramente es algo que no me planteo. No soy para nada una persona que guarde rencor a nadie, ni muchísimo menos. Por supuesto que es muy válido al principio que mucha gente lo pensara, pero está claro que después de todos estos años yo me siento muy feliz por la relación tan especial que mantengo con mi público, con todos los fans, y eso es lo que de verdad importa.

¿Echa de menos el anonimato?

Algunas veces, pero las menos. He de decir que tengo la enorme suerte de contar con un público maravilloso y absolutamente respetuoso, y nunca me he sentido acosado hasta el punto de echar de menos el anonimato. Ser una persona conocida a veces no te permite hacer ciertas cosas, pero al menos en mi caso cuando quiero y tengo la oportunidad de disfrutar de un tiempo de más soledad o en familia normalmente puedo hacerlo.

¿Cómo ha sido grabar la canción de la segunda entrega de Tadeo Jones ?

Para mi grabar la canción Todo es posible junto a Tini ha sido una experiencia que me ha hecho sentirme muy feliz y muy contento, además de que después tuvimos la ocasión de interpretarla juntos en directo en mi concierto del Teatro Real. Aunque ya había tenido la oportunidad de tener canciones en bandas sonoras de algunas novelas, esta canción en la segunda parte de Tadeo Jones me ha hecho especial ilusión. En primer lugar porque la primera parte me gusto un montón y la había disfrutado en familia y en segundo lugar porque es una gran producción nuestra, de nuestro país, y eso te da más felicidad. Es una de esas películas que ves una y otra vez y no te cansas, y, además, algo que me hace mucha ilusión poder contarle a mi hija.

Háblenos de esta gira con la que nos visita.

Pues llevamos ya más de 25 conciertos por toda España, además de uno en Londres. Está siendo una gira intensísima, con un gran derroche de energía en cada concierto y en la que estoy sintiendo la emoción del público más que nunca. Me da un poco de pena que la gira española está ya llegando a su fin, además de Las Palmas y Tenerife nos quedan entre septiembre y octubre Sevilla, Madrid, Gandía, Bilbao, y el último concierto el 14 de octubre en Huercal Overa, mi tierra. Pero, por otro lado, siento una gran alegría porque luego comienza la gira por Latinoamércia, que me hace una gran ilusión. Estaré tocando entre finales de octubre y diciembre en países como México, Argentina, Panamá, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Costa Rica.

¿Qué podrá ver el público tinerfeño que acuda a verle este sábado? ¿Habrá sorpresas?

Claro que habrá sorpresas, y muchas. Además el público tinerfeño podrá ver casi por primera vez el nuevo repertorio, ya que lo hemos cambiado en septiembre con respecto a los shows anteriores y hemos incluido más canciones que habían sido singles y que me hace especial ilusión volver a cantar, además de la canción de la que hablábamos antes, Todo es posible, de la banda sonora de Tadeo Jones 2, que ya he cantado con Tini en el Teatro Real pero que me apetece hacerlo también yo solo en el resto de conciertos que quedan y Canarias va a ser de los primeros. Todo el público de Tenerife va a poder ver un espectáculo muy moderno, más de dos horas de concierto con una gran energía y sin apenas un momento de descanso, y con una parte visual que hemos trabajado mucho con todo el equipo y que va muy ligada a la música. También hemos invitado a nuestro amigo Dasoul quien está creciendo de una forma maravillosa como artista, estoy deseando cantar con él. ¡Y con un fin de fiesta lleno de energía que nadie puede perderse!