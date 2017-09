La mejor música reggae de las Islas se reúne en la lagunera plaza del Cristo

La Plaza del Cristo de La Laguna volverá a convertirse mañana, día 15 de septiembre, en el centro de la mejor música reggae hecha en Canarias con la tercera edición del Reggae Can Festival, que se iniciará a las 21.30 horas y que será de carácter gratuito. El Ayuntamiento de La Laguna organiza este concierto, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, y que reunirá en un mismo escenario a de Dactah Chando (artista invitado Ayo Lion), Isaiah & The Duboriginal (artista invitado Agoney), Dadda Wanche & Abel Cordovez (backed by La Isla Music), Lava Sound y Atlántida Sound.

La Casa de Los Capitanes acogió ayer la presentación de este concierto con una actuación en directo de Dactah Chando, que sorprendió con su actuación a los turistas que habitualmente visitan estas dependencias del Ayuntamiento y que forman parte del Patrimonio Histórico de la Ciudad.

Al acto asistieron la concejala de Juventud y Fiestas, Atteneri Falero, el director insular de Cultura, José Luis Rivero, la directora general de Promoción Cultural del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno, y la directora del Reggae Can Festival, Ruth Barreto, además de Dactah Chando, artista principal de la esta edición del festival.

Fiel a la filosofía que lo vio nacer hace ya tres años, este festival fragua un espacio artístico de calidad donde los artistas participantes muestran sus obras originales en condiciones óptimas, apoyando tanto a los compositores y autores ya consagrados y los nuevos talentos. Reggae Can es un evento en el que prima la seguridad y la armonía, en plena sintonía con el mensaje de esta cultura musical.

De esta manera, el municipio de La Laguna se consolida como la ciudad del reggae en Canarias y el marco también en el que el Reggae Can Festival echa raíces, con bases firmas, en su camino sólido hacia la consolidación como uno de los eventos más importantes del género hechos en el Archipiélago.

Con la representación artística de la edición de este 2017, esta muestra ofrece la oportunidad a los amantes de los sonidos jamaicanos de disfrutar de una variado abanico de propuestas que con jóvenes artistas (caso de Atlántida Sound) y nombres que llevan ya más de diez años potenciando la escena reggae en Canarias (Dactah Chando, Dadda Wanche, etc).