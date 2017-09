La productora tinerfeña El Viaje Films, en la sección oficial del Festival de Sevilla

Tras su paso por el mercado para películas en fase de producción del festival de Venecia con el documental del tinerfeño Víctor Moreno La ciudad oculta, la productora tinerfeña de José Ángel Alayón, El Viaje Films, suma un nuevo hito en su trayectoria. Su documental El mar nos mira de lejos, dirigido por sevillano Manuel Muñoz Rivas, ha sido seleccionado en sección oficial del 14º Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), considerado el Locarno español. Según su web, el SEFF apuesta "por autores con miradas no convencionales capaces de sorprender a público y crítica" con un "compromiso de visibilizar y acercar a los espectadores el cine español". El festival se celebrará del 3 al 11 de noviembre próximos.

El mar nos mira de lejos tuvo su estreno mundial en la sección Forum de la pasada Berlinale. Se verá en España por primera vez en Sevilla. Esta rodado en la costa de Doñana, el espacio natural protegido situado en las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz. Allí un equipo de arqueólogos que busca restos de la Atlántida o de un posible "paraíso perdido" se encuentra con un grupo de pescadores que viven solitarios, sin apenas comunicarse entre ellos, cada uno en una cabaña rústica, todas ellas levantadas sobre la arena, dedicados a la pesca bajo formas artesanales que aprendieron de sus padres.

El director del documental, Manuel Muñoz Rivas (Sevilla, 1978), ha coescrito y editado películas como Dead Slow Ahead (Mauro Herce, 2015), Slimane (José Ángel Alayón, 2013) y Arraianos (Eloy Enciso, 2012). Actualmente alterna su actividad como cineasta con la docencia. El mar nos mira de lejos, de 93 minutos de duración, es su primer largometraje.

Para Muñoz Rivas, "mi primer deseo como cineasta surge del encuentro con un lugar particular y con unos hombres que lo habitan. Quise hacer una película que fuese en sí una investigación que no nace del cálculo sino del deseo. No me mueve la vocación de documentar una realidad ya dada y sí encontrar gramáticas o construcciones formales mediante las cuales transfigurar esa realidad que me sirve de modelo. La propia piel de ese territorio de enormes dunas inmaculadas parece prestarse a la fabulación y al mito. Pronto descubrí singularidades de su historia, geografía y leyendas que llamaron mi atención. La leyenda de la ciudad de Tartessos y su búsqueda por parte de exploradores que excavaban en las arenas me pareció muy conveniente, porque la figura del arqueólogo romántico que anhela encontrar una ciudad mítica, la cual deviene en una utopía o paraíso perdido, tiene mucho que ver con nuestra propia búsqueda por esos parajes".

Para el productor José Ángel Alayón (Santa Cruz de Tenerife, 1980), "de alguna forma está película cierra un tríptico también compuesto por Slimane y Dead Slow Ahead, las tres producidas por El Viaje Films y con participación como directores, fotógrafos y montadores de Manuel Muñoz Rivas, Mauro Herce y yo mismo. Si algo me gusta especialmente de El mar nos viene de lejos es su capacidad de cambiar de registros y formas narrativas. También me parece muy especial la sensación de salitre, sol y viento, el regusto marino que deja la película. 2017 es el año de la madurez de mi productora. Estamos con la nueva película de Víctor Moreno y con la película de Theo Court Blanco en blanco, película de corte clásico que narra la colonización en Tierra del fuego".

Premio en Locarno

Entre los hitos de la productora El Viaje Films destacan el Premio Especial del Jurado Cineastas del Presente para Dead Slow Ahead en el festival de Locarno y la nominación del cortometraje Tout le monde aime le bord de la mer, dirigido por la gallega Keyna Espiñeira, en los European Film Awards (EFA), los premios del cine europeo. Fue el primer filme con producción canaria que lo logró. Ambos reconocimientos fueron alcanzados en 2016.