'It', la película de terror del año, estrenará su banda sonora en directo en Fimucité

La nueva adaptación de la novela de Stephen King It, que llegó el viernes a la cartelera internacional, se ha convertido en el mejor estreno de una película de terror tras lograr una recaudación estimada superior a los 117 millones de dólares. En España, la historia sobre un grupo de niños y un monstruo que se materializa en forma de payaso, también ha sido un gran éxito, superando los 2,6 millones de euros de taquilla.

La inquietante banda sonora del film, obra de Benjamin Wallfisch, sonará en el XI Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife - Fimucité- que se celebrará entre el 22 y el 30 de septiembre. Dirigida por el compositor y director del festival Diego Navarro, la música de la película It de Andy Muschietti se interpretará por vez primera en el marco del concierto Galería Nocturna de Stephen King, un proyecto exclusivo creado por Fimucité dedicado al prolífico escritor. El programa también contempla el estreno mundial de la banda sonora de la primera adaptación de la novela It, la miniserie para televisión estrenada en 1990. Richard Bellis, autor de la música, participará en el Festival como invitado e impartirá una clase magistral dentro de la Fimucité Film Scoring Academy.

Serán en total 16 piezas las que se estrenarán a nivel mundial en el concierto Galería Nocturna de Stephen King, el cual tendrá lugar el sábado 30 de septiembre y corresponde a la Gala de Clausura de la undécima edición de Fimucité, que cuenta con el patrocinio del Cabildo Insular de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de Arona. La interpretación correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Coro de Voces Blancas del Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife, con Juan Ramón Vinagre como Maestro de Coro.

Este recorrido por las más reconocidas bandas sonoras de producciones basadas en relatos de King se completa con otros títulos clave como Carrie (Pino Donaggio), La Zona muerta (Michael Kamen), La Milla Verde y Cadena Perpetua (Thomas Newman), o Misery (Marc Shaiman).

Asimismo se rendirá homenaje al compositor recientemente fallecido Daniel Licht, autor de la música de varias adaptaciones de la obra de Stephen King. Sus partituras para Thinner, Los Chicos del Maíz 2: El Sacrificio Final y Los Chicos del Maíz 3: La Cosecha Urbana se podrán disfrutar en el concierto, y además el Festival le concederá el galardón honorífico Fimucité-Antón García Abril a título póstumo.

El programa incluye también los temas Stand by Me (Jack Nietzsche / Ben E. King), de la película Cuenta conmigo, y The Host of Seraphim (Dead Can Dance), de La Niebla, a cargo de los solistas Fran León (quien ha participado en exitosos musicales como Jesucristo Superstar o Evita) y Cristina Ramos (ganadora de Got Talent España 2016), respectivamente.

Las entradas para este concierto se encuentran a la venta a través de Internet en www.auditoriodetenerife.com, vía telefónica, en el (902 317 327) y en taquilla. También se pueden adquirir abonos para disfrutar de los dos conciertos sinfónicos enmarcados en Fimucité XI que tendrán lugar en el Auditorio de Tenerife los días 29 y 30 de septiembre, beneficiándose de un descuento de 5 euros sobre el precio total.