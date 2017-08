León Benavente mueve el Phe

León Benavente es sinónimo de garantía de éxito. Los organizadores del Phe Festival, que este fin de semana se celebró en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz, hicieron bien al escogerlo para el cartel de este año. Asiduos de los escenarios isleños, se subieron puntuales este sábado a la tarima portuense con su fórmula mágica: buena música y entrega total a su público.

Los de Abraham Boba fueron, sin duda, los más esperados del encuentro cultural norteño. Y la espera, como siempre, mereció la pena. Desgranaron sobre el escenario temas, en su mayoría de su último trabajo discográfico -En la selva (2017)-, que el público tinerfeño coreó de memoria y hasta la extenuación: Se Mueve, Gloria o Ser Brigada, con la que cerró su inolvidable estancia sobre las tablas del Phe. Boba se dio un baño de masas, como es habitual en él. El público le correspondió llevándole a hombros, de nuevo, hasta el escenario.

La programación musical del festival comenzó el viernes por la noche. Miss Caffeina fue el grupo protagonista de esta primera jornada de conciertos. La actuación de los de Alberto Jiménez fue una de las más recordadas pese a su pequeño error geofráfico: confundió en uno de sus saludos al público el nombre de Puerto de la Cruz con el de Santa Cruz de Tenerife. La noche continuó con Javiera Mena.Tampoco decepcionó esta artista chilena. Llegó acompañada de sus espectaculares bailarinas. Finalmente, la primera noche musical del Phe la cerró Triángulo de Amor Bizarro, otro de los grupos más anhelados del cartel.

Sin duda, la jornada del sábado fue la más intensa. Primero, la agradable sorpresa de Siloé, que conquistó a los presentes pese al agobiante sol que reinaba en la localidad norteña a las 18:30 horas de la tarde, momento en el que les tocó subirse al escenario.

A partir de ahí, la velada fue un no parar gracias, primero, a Los Vinagres. Los palmeros Abel, Sergio y Rober arrasaron con esa mezcla de desparpajo, humor y buena música que los lleva mes tras mes por escenarios de toda España. Agradecieron su reencuentro con el público isleño y regalaron al Phe más de 45 minutos de baile: Me enamoré de tu madre, Me rompiste el corazón y Piñaso en la boca, por poner solo algunos de los mejores ejemplos. Esta última canción, además, la tocaron con la organización nerviosa y haciendo gestos para que cumplieran el horario y concluyeran su participación en el festival según lo previsto. Al público, al menos, le supo a poco.

Los conciertos, a partir de ahí, no hicieron sino mejorar. ¿Qué decir del rapero Bejo y su compañero Dj Pimp? Pues que hay que verlos. Indescriptibles pidiendo abucheos en lugar de aplausos y lanzando al público caramelos, cebollas y napolitanas de chocolate. Mango fue, sin duda, el momento cumbre de su paso por el Phe.

El nivel no dejó de subir gracias a WAS (antes conocido como We Are Standard) que, pese a los problemas técnicos -con inesperada rotura del bajo incluida-, dejaron el listón muy alto para los de León Benavente.

Termina por tanto Phe Festival 2017 en una segunda edición que dejó muy buen sabor de boca con la acertada incorporación al programa del Phe Market. Todos listos ya para Phe 2018.