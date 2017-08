Los emojis se convierten en obras de arte puntillistas

El arte tiene miles de posibilidades. El arte cambia, se reforma, se moldea con el tiempo. Y no es para menos. Cualquier cosa puede valer para hacer un buen cuadro y retrato. Y es que, con el paso del tiempo hay elementos tecnológicos que se han hecho un hueco en el mundo artístico para sorpresa de todos.



Es el caso de los emojis, esos grandes amigos de la vida diaria. Ya no solo sirven para dar riqueza a nuestras conversaciones por Whatsapp o para acompañar a esa graciosa foto en redes sociales. Ahora, los emoticonos forman parte del mundo del arte y pueden que pasen a la historia. Yung Jake, rapero y autodenominado artistas web, se ha convertid en todo un fenómeno por realizar retratos de personajes famosos a base de los famosos emoticonos. A más puro estilo puntillista, el rapero utiliza una web Emoji.ink para realizar impresionantes obras que después muestra en su web y redes sociales. Es imposible probarla y no engancharse, aunque los resultados no se parezcan en nada a la obra del rapero.







this portrait is at @STAPLESCenter section 301 printed 10 ft tall go see it if you like sports. commissioned by @LAClippers ?? pic.twitter.com/GFvHNAEpfU