El Espacio Cultural El Tanque muestra una parte de la colección Brillembourg

El Espacio Cultural El Tanque muestra hasta el próximo 7 de septiembre una selección de piezas de videoarte, procedentes de una de las colecciones más reconocidas de arte moderno y contemporáneo, la Colección Brillembourg. Bajo el título Abstracción móvil, es la primera exposición colectiva que se organiza a partir de estos fondos en Europa.

Integrada por una selección de obras que datan de 2008 a 2016, recorre la práctica de la abstracción que caracteriza la línea de la colección y que se encuentra igualmente muy presente en sus fondos de video y videoarte.

Autores como el sudafricano William Kentridge (recientemente reconocido con el Premio Princesa de Asturias), la cubano-americana Gladys Triana o la británica Anna Barham protagonizan una muestra donde la abstracción es abordada en diversas investigaciones sobre la voz pública, la ciudad o el neoconcretismo.

Con más de cuarenta años de historia, la Colección Brillembourg constituye uno de los fondos más reconocidos de arte moderno y contemporáneo, especialmente orientado a la producción artística latinoamericana. Desde su fundación, la Colección Brillembourg ha estado presente en exposiciones y préstamos con destacadas instituciones de Europa y Estados Unidos, encontrándose en la actualidad gran parte de ella, en depósito e investigación en el Museum of Fine Arts de Houston, bajo la tutela del International Center for the Arts of the Americas (Icaa).

Abtracción Móvil constituye la segunda colaboración formal entre la Colección Brillembourg y el Gobierno de Canarias, facilitando una recepción crítica y pública de este acervo patrimonial. Los autores seleccionados son: Anna Barham (UK, 1974); Jesus Hernández-Güero (Cuba, 1983); William Kentridge (Sudáfrica, 1955); Magdalena Fernádnez (Venezuela, 1965); Gladys Triana (Cuba, 1934) y Mauro Giaconi (Argentina, 1977) .