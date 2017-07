Rubén Blades a 96 decibelios

Rubén Blades, el cantante, pasó por Santa Cruz en el penúltimo concierto de su gira de despedida de la salsa, Caminando. Adiós y gracias. Se dice cantante pero podría afirmarse, sin temor a equivocarnos, que para las 7.000 almas que asistieron al concierto del viernes Rubén Blades es mito y leyenda.

Se va a ver al Maestro en peregrinación como el que hace el Camino de Santiago, en el vano intento de reencontrarnos con lo que fuimos, con la ilusión de agarrarnos a un pasado que imaginamos "feliz" y todavía "indocumentado", en palabras de García Márquez.

Suena Pedro Navaja y volvemos a la Plaza de Toros de principios de los 80, los veranos de parchís en Puerto Naos, las calles de El Cardonal o los alegres veranos de Las Caletillas. Oímos Decisiones y el irresponsable conductor borracho nos traslada al radiocasete del viejo coche por esa carretera, con más copas de lo debido, en la época en la que no se soplaba el pitorrito. Se va a ver en procesión a Rubén Blades porque es uno de esos pocos artistas que consigue que sus Cuentas del Alma sean nuestras cuentas del alma.

La visita a España

La visita del panameño a España, con cinco conciertos, se valora unánimemente como un acontecimiento. Miquel Jurado, crítico de El País, tras su concierto en Barcelona escribe: "Aunque suene arriesgado a estas alturas, todavía no sabemos lo que está por llegar, ya debería hablarse del concierto de este verano".

Rubén Blades, la Leyenda, se presentó en carne y hueso en un espacio inédito para conciertos, con el Palmetum flanqueando el escenario, y una orquesta, la de Roberto Delgado, enorme, eficazy extremadamente sobria que apenas se permitió licencias: los temas sonaron fieles a los originales, como queriendo despedirse de ellos haciéndolos sonar tal cual fueron grabados. Hasta 100 canciones para elegir había preparado el cantante y decidió arrancar, a la hora señalada, con Plástico, la historia de una pareja materialista y frivolona de la que nos reíamos con la petulancia de la adolescencia y en la que dios quiera no nos hayamos convertido. Le siguieron Las Calles, luego Decisiones.

Algo raro estaba pasando

A esas alturas ya estaba claro que algo raro estaba pasando . Y ocurría que las canciones había que intuirlas, pues sonaban tan solo un poco más alto que el suave volumen de la música de un ascensor. Y hubo amenaza de altercado público al grito de "¡No se oye!, ¡no se oye!". Pensaría el cantante que le estaban pidiendo un tema extraño, hasta que por fin el técnico de sonido le puso al día de la normativa municipal que no solo limita la hora de concierto, como en la mayoría de las ciudades españolas, sino que aplica como norma adicional la limitación de decibelios a 96. Para hacerse una idea, dicen los expertos que el tráfico urbano genera 90 decibelios. Y es que, además, los limitadores provocaban que al llegar al límite se bajara de nuevo el volumen, con lo que los molestos picos de sonido aumentaban si cabe la irritación del respetable. "¡No se oye!" gritaba una parte del público, y Rubén Blades, incrédulo, solventó el incordio exagerando la vocalización. "Yo no he venido a luchar contra los elementos", debió pensar el maestro perplejo. Solo la intervención de la organización y de las autoridades presentes evitó el altercado y que aquello acabara como el rosario de la aurora. Y así pudimos emocionarnos con El Cantante o escuchar Ligia Elena a un volumen mayor que el que emite, cada noche, un camión de Urbaser. Tan bajito suena un concierto a 96 decibelios que acabaremos oyendo al vecino del segundo, cervecita en mano, y a la novelera señora del octavo, acostumbrados al concierto casero gratuito, gritar desde sus ventanas "¡No se oyeeeee!".

El panameño recordó a su amigo Rommel Fernández y agradeció la acogida de la isla a su paisano. Mientras, el público, ya del todo entregado y sin rencor, se movía de esa forma en la que se mueve el salsero aficionado y que no sabemos si se puede llamar bailar: es ese meneíto sandunguero de pies y cadera, antaño acompañado de un molesto cencerro (¿cuántos decibelios emite el cencerro de un salsero de a pie?), costumbre afortunadamente erradicada pues la aparición del smartphone hace ahora más complicado llevar cencerro, palito, móvil y cubata.

Si está claro que la devoción del chicharrero por Blades es total, no es menos cierto que el cantante se sintió cómodo y agradecido, al punto de sacar del cajón un tema muy poco conocido, En Canarias, que aparecía en la banda sonora de la película de SidneyLumet Distrito 34. Corrupción total. Los curiosos pueden rescatarlo en las redes.

Banderas tricolor

Se vieron banderas tricolor ondear cuando sonó María Lionza, diosa indígena venezolana a la que le pide "que cuide el destino de los latinos, vivir unidos y en libertad", con poco éxito visto lo visto, y las gargantas ya roncas corearon joyas como Todos vuelven o Amor y control. Casi al final apareció el del diente de oro y, la última canción de la última gira se reservó para Patria, "Patria son tantas cosas bellas, como aquel viejo árbol, que nos habla aquel poema, como el cariño que aún guardas, después de muerta la abuela".Así acabó un concierto soberbio. Un artista único que, rozando los 70, mantiene una voz idéntica a la de los inicios. Rubén Blades, no se sabe cómo, no ha cambiado, y nosotros, sí. Un misterio.

Está acostumbrado el Maestro a la denuncia de la realidad social latinoamericana, pero a la vista de vigencia de muchos de sus temas 40 años después de ser escritos ( Prohibido olvidar o Buscando América entre otros), da la impresión de que el camino es bien duro.Es posible que se puedan reducir las desigualdades, que progrese la justicia social y las libertades en Latinoamérica. Pero cambiar las cosas en Santa Cruz, conseguir conciliar el innegable derecho al descanso con el disfrute de un agradable concierto al aire libre en una tarde-noche veraniega, amigo, eso es más difícil. Establecer reglas de convivencia razonables en esta ciudad, leyes y normativas que nos hagan la vida más feliz, amigo mío, eso parece aquí tarea imposible. Y es así porque Santa Cruz puede presumir, muy probablemente, de tener los vecinos con mayor agudeza de oído del mundo. O eso, o es que somos referente mundial en intolerancia vecinal.

Todos los músicos vistieron de riguroso negro, quizás como señal de respeto a una ciudad que, si no se plantea una reflexión colectiva, acabará muriendo de tedio y amargura mientras que en el resto del mundo la gente fluye en la calles respirando vida.