Linkin Park en 5 canciones

Linkin Park ha sido una de las bandas de rock alternativo estadounidenses más reconocidas de las últimas décadas. Con su rock alternativo y su agrupación, en la que se incluía hasta un Dj, han logrado aglutinar a un gran numero de público en la época de los 90 y en el nuevo siglo .

Aunque hoy una parte de la banda estadounidense se ha ido. Su vocalista, Chester Bennington aparecía ahorcado en una residencia de Los Ángeles este jueves a los 41 años. Seis hijos, dos esposas y una decena de discos por los que llegó a ganar hasta dos Grammys son su legado. Aquí te dejamos cinco de las grandes canciones del grupo que él mismo capitaneó.

El disco 'Hybrid Theory', que incluía canciones como 'In the End' o 'Crawling', se publicó el 24 de octubre de 2000 y vendió más de 10 millones de unidades solo en EEUU. Tras aquel hito, siguieron 'Meteora' (2003), 'Minutes to Midnight' (2007), 'A Thousand Suns' (2010), 'Living Things' (2012), 'The Hunting Party' (2014) y 'One More Light', editado este mismo año.



In the End (2000)

Numb/Encore (2004)

What I've Done (2007)



Somewhere I Belong (2003)

Castle of Glass (2012)