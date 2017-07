Almóndiga o culamen, palabras admitidas por la RAE

Hace tan solo tres días saltaba a la palestra un tuit del famoso académico y polémico Arturo Pérez-Reverte en el que aseguraba que la Real Academia Española (RAE) incorporaba al diccionario 'iros', la forma mal dicha del imperativo del verbo ir, 'idos'. Todo un varapalo para puristas que ya han tenido cancha para arremeter contra todos aquellos para los que todo vale.







Palabro: Palabra rara o mal dicha

Almóndiga: Se refiere a ´albóndiga´. Adaptación que surge como como consecuencia de la expresión oral.

Asín : vulgarismo de ´así´.

Culamen, pechamen y muslamen: Palabras aceptadas para referirse al culo, pecho y muslos.

Descambiar: Vocablo que surge para hacer referencia al acto de deshacer un cambio.

Toballa: Palabra recuperada de otros tiempos para referirse a una toalla o pieza de felpa. Actualmente, este vocablo se encontraba en desuso.

Abracadabrante: La RAE recomienda el uso de esta palabra para eludir a algo "muy sorprendente y desconcertante".

Güisqui: Adaptación del anglicismo ´whisky´.

Vagamundo: Adaptación de ´vagabundo´.

Friqui o friki: Una palabra nueva que surge debido a los cambios que se producen en la forma en la que nos expresamos. Desde haces unos años, se emplea este término para hacer referencia a algo o alguien extravagante, raro o pintoresco.

Cederrón: Adaptación de CD-ROM.

Otubre: Como hemos comentado, algunas de estas recientes incorporaciones de la RAE surgen de la expresión oral. Es el caso de ´otubre´ para referirse al mes de año, ´octubre´.

Papahuevos: Sinónimo de ´papanatas´. Estos términos se utilizan para hacer referencia a una persona simple y crédula, o demasiado fácil de engañar.

Ño: Diminutivo de ´señor´.

Tuit: Mensaje enviado a través de la red social Twitter.

Papichulo: Hombre que, por su atractivo físico, es objeto de deseo.

Espanglish: Modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos en la que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés.

Conflictuar: Hace referencia al acto de "provocar un conflicto en algo o en alguien".

Euroescepticismo: Desconfianza hacia los proyectos políticos de la Unión Europea.

Amigovio: Persona que mantiene con otra una relación de menor compromiso formal que un noviazgo.

Entre críticas y alusiones a que la edad de los académicos de la Lengua ya no les deja pensar bien, muchos se han llevado las manos a la cabeza con este cambio, pero no es el único. Hace ya unos años que la RAE viene haciendo cambios e incluyendo palabras y acepciones muy usadas en el día a día. Muchos de estos vocablos sonya admitidos o nuevas denominaciones que surgen fruto de la. Los tiempos cambian y con ellos la forma en la que nos comunicamos. Por ello, la RAE se encuentra siempre a la caza de nuevas palabras.En los últimos años, algunas de las modificaciones de la Real Academia han sido motivo de estas críticas y comentarios en las redes. Te mostramos veinte de los términos recién admitidos por los académicos que no te dejaran indiferente: