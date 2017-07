El hechizo de Elton John

Elton John desplegó todo su magnestismo ayer en el Gran Canaria Arena y mantuvo viva su leyenda de seis décadas de historia. Los 8.500 asistentes pudieron disfrutar de una parte importante de clásicos del pop de la mano de uno de sus más importantes mitos que se mostró en todo momento accesible saludando y dirigiéndose a los espectadores mientras dirigía señales a todas partes del patio de butacas. El músicos inglés estuvo acompañado de un quinteto experimentado entre los que se encontraban algunos de sus más importantes lugartenientes como el guitarrista Davey Johsnton y el batería Nigel Olsson desde sus legendarios trabajos en los setenta. El británico reprodujo canciones de todos sus trabajos con gran ímpetu musical. "Espero que disfrutemos de estas canciones esta noche en Las Palmas", dijo a la tercer canción. A continuación el artista desplegó más de una veintena de temas que agrupaba todas las diferentes vertientes de su trayectoria musical. Hubo rock, pop, baladas, jazz, gospel e incluso rythm'n'blues, pero siempre con el piano como columna vertebral. Y todocon un gran despliegue audiovisual sobre una pantalla en la fueron apareciendo imágenes caleidoscópicas.

Al principio el sonido no fue todo lo claro y cristalino que se requería, algo natural en un polideportivo cerrado, pero en el ecuador del espectáculo fue ganando en calidad hasta adquiri connotaciones mucho más convincentes

Comenzó potente, con el rock de The Bitch is Back, a la que siguió la balada in crescendo Bennie and The Jets. A continuación Elton John atacó uno de sus grandes éxitos, la archiconocida balada pop I Guess That's Why They Call it The Blues. El magnífico Take Me to The Pilot sonó mucho más austero ante la ausencia de ese coro de voces femeninos que la hace tan encantadora. Sobre los temas de su último trabajo incluyó la rockera Looking up y seguió con la balada A good heart que definió "como mi canción favorita del último disco". Y fue,a continuación, con el octavo tema, cuando llegará una de sus joyas, el tema Philadelphia freedom del emblemático Captain fantastica and the Brown Dirt Cowboy. Presentó el tema I want love con un discurso extenso y emocionante sobre las víctimas del Daesh a las que dedicó la canción mientras aparecía un corazón en la pantallas love con un corazón. El momento cumbre llegó con la interpretación de Levon en la que Elton John alargó su solo de piano hasta 10 magníficos minutos.