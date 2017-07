El rodaje de la película ´No dormirás´ llegará a Canarias a finales de julio

El rodaje del filme 'No Dormirás', que protagonizan las actrices españolas Belén Rueda y Natalia de Molina, se realizará en la isla de Gran Canaria y llegará a finales de este mes de julio, prolongándose al menos unas dos semanas.

La película es una coproducción entre España, Argentina y Uruguay, estando producida la parte española por White Films A.I.E, Tandem Films y Bowfinger, con la colaboración de la empresa canaria de servicios cinematográficos Macaronesia Films, con la que ya están trabajando este nuevo proyecto, cuyo rodaje arrancó hace varias semanas en Buenos Aires, Argentina.

La película 'No Dormirás' narra la historia de un grupo de teatro de vanguardia que prepara una nueva obra teatral bajo un particular método, no podrán dormir hasta el estreno. Este insomnio forzado y los ensayos en un abandonado hospital psiquiátrico pondrán a prueba qué es real y que no, así como motivos ocultos para representar el texto creado por una mente enferma, según informa Macaronesia Films en un comunicado.

Además, en el transcurso de la historia, a la tensión laboral, se le unirá la influencia de energías desconocidas que parecen existir en el lugar, introduciendo al espectador en un "vibrante thriller psicológico y de terror".

El film está dirigido por Gustavo Hernández, con guión de Juma Fodde Roma y el reparto se distribuye entre actores españoles y argentinos, entre los que se encuentran las actrices españolas Belén Rueda y Natalia de Molina, así como los argentinos Eva de Dominici, Germán Palacios, Eugenia Tobal y Juan Manuel Guilera.

Además, indican que el rodaje de la parte española se hará íntegramente en Gran Canaria, y está previsto que se desarrolle entre Las Palmas de Gran Canaria y Gáldar, de las que aparecerán tanto decorados interiores como exteriores de la isla.

Por último, se indica que este es el primer proyecto que viene a Canarias tras la mejora de los incentivos fiscales a las producciones cinematográficas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado, a través de los que apuntan "se ha reforzado la seguridad jurídica de estos incentivos, además de incrementarlos, poniendo a Canarias en una posición altamente competitiva frente a otros destinos".

Esto, añaden, está haciendo que Canarias esté "consiguiendo desarrollar una nueva industria" alrededor del sector audiovisual, permitiéndole llevar a cabo proyectos cinematográficos de manera recurrente, con la presencia de actores de renombre internacional como son Brad Pitt, Uma Thurman o Matt Damon, entre otros.