El tanque que inspiró la Tate Modern

El Espacio Cultural El Tanque cumple este mes 20 años desde que fue rescatado para el uso cultural. Dos décadas que no han sido fáciles y en las que estuvo varias veces a punto de perecer bajo las palas y las excavadoras. No obstante, pese a sus vicisitudes, el relato de El Tanque es también un ejemplo de constancia. Gracias a las personas e instituciones que un día se unieron para que este testigo del pasado se conservara para el futuro, los tinerfeños de años venideros podrán disfrutar de uno de los lugares más especiales para la creación que hay en las Islas.

Dulce Xerach Pérez es, sin duda, una de las personas más vinculadas a su protección y salvaguarda. Ocupaba el puesto de consejera insular de Cultura cuando Cepsa empezó a desmantelar los antiguos tanques de esta zona de la capital, hoy convertida en zona residencial.

Su primer encuentro con El Tanque fue casual pero inolvidable. "Lo vi por vez primera, aún lleno de petróleo, en 1995", indicó. "Había más de 100 tanques en esa zona y cuando Cepsa empezó a desmantelarlos se vio con la necesidad de regalar el hierro. Mi marido, Fernando Menis, acudió entonces a por material para una obra y fue él quien me dijo que debería ir a verlo. De hecho, la escalera de mi casa está hecha con el hierro del tanque número 68. El número 69, que estaba cerca, es el que aún se conserva", recordó.

De este primer encuentro con El Tanque, recuerda el intenso olor a combustible y el negro brillante en las paredes. "Me pareció alucinante", aseguró. Le propuso al entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Adán Martín, que se hiciera algo con un espacio que estaba a punto de ser derribado porque Cepsa, de hecho, ya había vendido la parcela a Ferrovial para que se construyera un edificio residencial. "Llegamos a un acuerdo con Cepsa para mantenerlo un tiempo y abrirlo al público", recuerda. "Se limpió y se abrió al público vacío el 11 de julio de 1997 pero ya estábamos pensando en organizar allí la primera actividad cultural", apostilló. La primera exposición que acogió el Tanque se inauguró unos días después, el 27 de julio, coincidiendo con el 200 aniversario de la Gesta santacrucera durante el ataque del almirante británico Horacio Nelson. Se llamó Los ingleses, los ingleses e incluyó una instalación "de una reproducción del brazo de Nelson dentro de una pecera". Ese fue el principio de la popularidad de El Tanque entre los artistas de la época, tanto dentro como fuera de las fronteras insulares. Se descubrió su poder creativo, su especial sonoridad y su estructura vanguardista. "Todo el mundo tenía ideas para exponer allí", recordó la experta en cultura. Comenzó entonces una batalla por su conservación que no terminó, de hecho, hasta hace apenas tres años -en 2014- cuando fue finalmente protegido por el Gobierno de Canarias en su categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter industrial. Pasaron años llenos de percances en los que el edificio estuvo a punto de ser demolido en varias ocasiones. Se encargaron infinidad de informes a abogados y urbanistas y se buscaron todas las alternativas posibles, incluido el cambio de la edificabilidad en el Plan General de Ordenación (PGO) para que Ferrovial pudiera levantar su edificio en otra zona. No obstante, tanto Cepsa como Ferrovial seguían viendo con malos ojos el proyecto.

Los años posteriores no fueron mejores, hubo exposiciones y conciertos pero también malas noticias. En 1998, decenas de artistas firmaron un manifiesto de apoyo para su conservación. Eso no impidió, sin embargo, que permaneciera cerrado entre 2002 y 2006, por ejemplo. Los cambios de uso de la plaza de El Tanque en el ordenamiento capitalino no mejoraron las cosas. "Cada vez que se programaba algo había que pedir permisos específicos", aseguró.

Uno de los momentos críticos llegó ese mismo año. "Hubo fecha para el derribo, concretamente el 1 de septiembre de 1998", aseguró la exdiputada nacionalista. Un concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) programado para el 10 de octubre sirvió para conseguir un aplazamiento que terminó por ser providencial. Víctor Pablo Pérez dirigió un recital que se recordará siempre como el concierto que salvó a El Tanque. "El éxito fue tal, se escribieron tantas cosas y trascendió de tal forma que finalmente no llegó a demolerse", reconoció la exviceconsejera. 1.600 personas fueron testigo de ese momento y de cómo el director de la OST ofreció un programa único con obras sin silencios capaces de enfrentarse con éxito a la reverberación de este recinto, cifrada en 17 segundos cuando lo habitual para una sala de música es que no supere los 1,8.

Finalmente, la Asociación Amigos del Tanque, presidida actualmente por Pura Márquez y con Pérez en la vicepresidencia, tomó las riendas en el difícil camino hacia la salvación del recinto. Solicitó la incoación del expediente para su declaración como BIC, un proceso que se dilató otros cinco años (desde 2009 a 2014).

El Tanque es un espacio único que, sin embargo, permanece infrautilizado. Solo el Festival Keroxen aguanta inalterable gracias, de nuevo, al esfuerzo de la Asociación de Amigos del Tanque. "Hay que tener en cuenta que para hacer este festival, que se programa entre los meses de septiembre y octubre, tenemos que empezar a hacer papeleo desde enero. Es un recinto que no tiene permiso como espacio escénico, solo para artes plásticas o visuales, y las autorizaciones hay que tramitarlas año a año. Es otra de nuestras luchas", dijo la también escritora.

Y pese a todo, El Tanque sigue en pie. Es un edificio único en Canarias que ha tenido también su reflejo a nivel internacional. No en vano, y como anécdota, Dulce Xerach Pérez recordó cómo Herzog y De Meuron literalmente "alucinaron" cuando lo vieron durante una visita durante la construcción de TEA, edificio que también firman los arquitectos suizos. El antiguo tanque de petróleo santacrucero les inspiró, de hecho, para recuperar los grandes tanques que hoy forman parte del museo de arte contemporáneo londinense, la Tate Modern.