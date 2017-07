Todo preparado para la gran fiesta latina en Adeje con Juan Luis Guerra y Orishas

Adeje espera ya, con todo preparado, el regreso de Orishas a los escenarios tinerfeños y el concierto de Juan Luis Guerra, único en Canarias en esta gira internacional.

Las puertas del recinto se abrirán hoy, aproximadamente, a las 17:00 horas para que comiencen a entrar los miles de asistentes que disfrutarán de tres horas de música y baile en la que será la gran noche latina en Adeje. La organización recomienda acudir al recinto mediante los transportes públicos y con suficiente antelación, ya que a las 19:00 horas saldrá al escenario Orishas, mientras que a las 20:45 horas será el turno del artista dominicano Juan Luis Guerra.

Las últimas entradas que queden disponibles para disfrutar de este concierto se pondrán a la venta en las dos taquillas que se habilitarán en los accesos a las zonas General y VIP, ubicadas en la Avenida Ayyo. Esta gran noche latina cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Adeje y de Cepsa, colabora Golf Costa Adeje, Volkswagen, Sonopluss, Dorada sin con Limón y Pepsi Max Zero. Las entradas pueden adquirirse en los portales Ticketmaster.es, Ticketea.com, entrees.es y en El Corte Inglés. La organización prevé habilitar dos taquillas, a partir de las 15:45 horas, en los accesos al recinto, en el que podrán adquirirse las últimas localidades.

Los asistentes podrán disfrutar de un completo despliegue tecnológico, en el que se estrenará el escenario, compuesto por equipos de luz y sonido de última generación. Además, un diseño de pantallas central y dos pantallas laterales garantizan el impacto visual que tendrá esta gran fiesta latina.

Policía Local, Nacional y Guardia Civil, así como un equipo privado de vigilantes, garantizarán la seguridad del concierto y, además, las entradas al Golf Costa Adeje contarán con sistemas de detección de metales y un control exhaustivo en los accesos, por lo que la organización recomienda acudir con antelación al recinto y el uso de los transportes públicos.

Titsa recomienda acudir al concierto en la Línea 467, que, además, contará con un refuerzo para el regreso de los espectadores, a las 00:35 horas, desde La Caleta. Los menores de seis años no podrán acceder al concierto por motivos de seguridad, mientras que los asistentes, entre 6 y 16 años, deberán ir acompañados de un adulto responsable, que portará la documentación requerida en el momento de la compra de la entrada (autorización firmada por el tutor, documento nacional de identidad del menor, del tutor y de la persona que acompaña al menor en el concierto). Por otra parte, no se permitirá el acceso con comida, bebida, palos selfis ni objetos que puedan ser contundentes (como cascos de moto, paraguas, etc.). El recinto no dispone de consigna. La organización quiere recordar también que, como es habitual en este tipo de espectáculos, por derechos de imagen no se permite la toma de fotografías ni la grabación de vídeos del concierto.

Puertas de acceso

Al concierto se podrá acceder a través de la Avenida Ayyo, que bordea el Golf Costa Adeje. La entrada para los asistentes con localidad de la categoría General se encontrará en la parte más cercana a la autopista de dicha avenida, donde también se ubicará una taquilla.

Para acceder a la zona VIP la entrada se ubicará al final de la Avenida Ayyo, en la parte baja (zona Fañabé hacia La Caleta), donde también se instalará una taquilla.

En el caso de las personas con movilidad reducida (PMR) deberán acceder al recinto por la parte baja de la Avenida Ayyo, en la zona Fañabé hacia La Caleta, en dirección a la Avenida Virgen de Guadalupe, que conecta con la avenida de Los Acantilados y luego con la Avenida Ayyo.

Cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Adeje procederá a cortar el tráfico en la Avenida Ayyo entre las dos rotondas que conectan con la Avenida de los Acantilados (zona La Caleta) y Calle Arigue (área más cercana a la autopista), a partir de las 9.00 de la mañana del sábado.

Juan Luis Guerra ha ganado 21 premios Grammy y está considerado, por la crítica internacional, como el artista latinoamericano con mayor reconocimiento mundial. El dominicano ha escogido la Isla como uno de los pocos escenarios españoles que pisará en esta nueva gira internacional.