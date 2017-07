Luis Fonsi lleva vendidas más de 10.000 entradas en Canarias para sus conciertos en Festival Mar Abierto a falta de una semana

Luis Fonsi lleva vendidas más de 9.000 entradas para sus conciertos en Canarias dentro de Festival Mar Abierto. La venta de tickets para ver al fenómeno musical del momento en el mundo se han disparado en las últimas semanas y se espera un lleno absoluto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria el 21 de julio, y al día siguiente en el Parking del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. La gira ´Love + Dance World Tour´ llega a Canarias con un espectáculo con una puesta en escena espectacular y con una banda y un cuerpo de bailarines que hará las delicias de las miles de personas que esperana al artista puertorriqueño.

La gira española tiene una veintena de fechas y se engloba en la gira mundial ´Love + Dance World Tour´ que superará los 55 conciertos en poco más de tres meses. Luis Fonsi, el puertorriqueño creador del éxito global Despacito, estuvo recientemente en España para presentar a diferentes medios su gira mundial. En España Despacito es 9 veces platino y ha batido récords. Es la canción que ha conseguido mayor número de streams diarios en Spotify (más de 600k) y continúa número 1 de la lista de ventas desde su lanzamiento (22 semanas consecutivas). Despacito ha sido igualmente número 1 de radio durante 8 semanas. El vídeo original del tema acaba de romper otro récord en YouTube al alcanzar más de dos mil millones de visitas en seis meses, generando más de 19 millones de visitas diarias, convirtiéndose así en el vídeo en Español más visto de la historia.

Fonsi inició "Love + Dance World Tour" el 1 de julio en España, pero pasará por más países de Europa entre ellos Portugal e Italia, para luego continuar en Argentina, Chile y Estados Unidos. Asimismo, ha logrado el #1 en 89 países, convirtiéndose en el éxito indiscutible de 2017 a nivel global, consiguiendo el disco de diamante en 11 países y el disco multiplatino en 25. Por último, destacar el inédito Disco de Plutonio en reconocimiento por los históricos resultados obtenidos por Despacito en el mundo digital al conseguir más de 4 mil millones de streams nivel global.

Las entradas, cuyo ritmo de venta es muy alto, para ver al fenómeno musical del año solo se encuentran a la venta en www.festivalmarabierto.com, en la web de venta exclusiva de los conciertos de Mar Abierto 2017, www.tomaticket.es , así como en la red de tiendas Carolina Boix de Canarias. En Tenerife también se pueden adquirir en la Librería Raquel y Carla de Arona, y en la tienda Todophones en el CC Gran Sur y en el CC El Galeón. Mar Abierto advierte a los espectadores que se fijen muy bien a la hora de comprar ya que hay webs de reventa que multiplican por mucho el precio real y estafan a los consumidores, no pudiendo hacer nada ni los promotores ni los artistas.

Hay que destacar que la organización ha previsto 3 zonas diferenciadas para que los miles de fans puedan escoger la opción que mas desean. Una zona Platinum, que incluye acceso exclusivo y sin colas al recinto, inmejorable ubicación Front Stage con zona de esparcimiento y barra libre, a 120€. Una segunda zona VIP, que incluye acceso exclusivo y ubicación preferencial en zona delantera del concierto, al precio de 45€, Y, finalmente, una entrada General al precio de 30€.



Máxima expectación

La expectación de la visita a Canarias de Fonsi ha sido tremenda y es que el puertorriqueño continúa haciendo historia con el que se ha convertido en el fenómeno global del año, "Despacito." El popular video, dirigido por Carlos Perez de Elastic People, ha superado ya el billón de visitas en YouTube/Vevo tras solo cuatro meses desde su lanzamiento. Cabe mencionar, que es el primer video en español en lograr esta hazaña en la historia de la plataforma y el segundo en conseguir este hito en la historia después de "Hello" de Adele. Esta misma semana, Fonsi logró superar su propio récord, esta vez con el nuevo remix de "Despacito" ft. Justin Bieber, el cual se convirtió en el debut más alto en YouTube en lo que va de año, logrando registrar más de 20 millones de visitas en un período de 24 horas.

Y es que 2017 está siendo sin duda el año de Luis Fonsi. Máximo exponente de la música latina tras 17 años de triunfante trayectoria artística, que se inició con el álbum "Comenzaré" (1998), el intérprete puertorriqueño ha roto a lo largo de su carrera records de ventas y se ha posicionado en los primeros lugares de popularidad gracias a su calidad interpretativa y a una extensa lista de éxitos que han logrado traspasar fronteras y conquistar a millones de personas en todo el mundo.

Pero nada comparable al fenómeno de este año, el de su consagración definitiva con la canción estrella del momento, "Despacito" ft. Daddy Yankee, un superéxito que ha superado todas la expectativas y con el que los números hablan por sí solos. Actualmente el tema está a punto de alcanzar el billón de views en internet, siendo el videoclip más visto del año en Youtube. Además, lleva 11 semanas consecutivas en el nº 1 de la lista de ventas en nuestro país, ha alcanzado ya el quíntuple disco de platino, y en Spotify lleva desde el pasado 14 de enero en el nº 1 de streams en España y ha generado más de 500 millones en el mundo, con nºs 1 en países como Italia, Portugal, Suiza, Rumanía, y top 10 en Francia y Rusia.

Interprete, compositor, instrumentista y productor, Luis Fonsi ha conseguido en estos años múltiples discos de oro y platino en países como México, España, EE.UU, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Venezuela, y otros centroamericanos, y ha recibido los más prestigiosos premios del ámbito musical, entre ellos 1 Grammy Latino, 5 Premios Billboard, 8 premios Lo Nuestro, un ASCAP Voice of Music Awards, 10 Premios Juventud y 2 Premios Cadena Dial.

Ahora, con "Despacito" ft. Daddy Yankee, Luis Fonsi ha propulsado su ya de por sí brillante carrera a niveles realmente estratosféricos, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes a nivel mundial.



Love + Dance World Tour

Por su parte, Fonsi ha anunciado hace unos días su tan esperado regreso a los escenarios con una nueva gira mundial titulada "Love and Dance World Tour," con la cual recorrerá las principales ciudades de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Puerto Rico. Las primeras fechas anunciadas incluyen conciertos en España, incluyendo los dos de Canarias en Gran Canaria y Tenerife, Argentina y Chile. Ciudades como Madrid, Buenos Aires y Santiago de Chile, por mencionar solo algunas, serán testigos de la primera fase de "Love and Dance World Tour," gira que inicia en medio del imparable fenómeno global "Despacito."

Fonsi, quien desde principios de año ha realizado una extensa gira promocional en México, España, Colombia, Italia, Suiza y Francia donde "Despacito" se ubica en los primeros lugares en las listas de venta y "streaming," ha trabajado horas extras en su ya ajetreada agenda de trabajo para crear el concepto, repertorio y el diseño de la puesta en escena de su nuevo show en vivo.

Mientras prepara los últimos detalles correspondientes a "Love and Dance World Tour," Fonsi interpretará "Despacito" por primera vez en televisión durante la ceremonia de los Premios Billboard 2017 de la Música Latina, que se transmitirá en vivo por Telemundo este jueves 27 de abril de 2017. Esa misma noche, recibirá el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, por sus contribuciones filantrópicas y humanitarias más allá de su obra musical.

´LOVE + DANCE WORLD TOUR´

JULIO

01 - ANDUJAR, ESPAÑA

06 - HUELVA, ESPAÑA

08 - PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA

10 - LAGUNA DE DUERO, VALLADOLID

11 - GIJÓN, ESPAÑA

13 - MURCIA, ESPAÑA

14 - VALENCIA, ESPAÑA

15 - BENIDORM, ESPAÑA

17 - PESARO, ITALIA

18 - LISBOA, PORTUGAL

19 - GONDOMAR, PORTUGAL

21 - LAS PALMAS, ESPAÑA

22 - TENERIFE, ESPAÑA

23 - LA PALMA, ESPAÑA

25 - VIGO, ESPAÑA

27 - SANTANDER, ESPAÑA

28 - LUCCA, ITALIA

30 - MADRID, ESPAÑA

31 - IBIZA, ESPAÑA

AGOSTO

02 - MARBELLA - STARLITE, ESPAÑA

03 - SANLUCAR DE BARRAMEDA, ESPAÑA

05 - CAP ROIG, ESPAÑA

06 - SALOU, ESPAÑA

12 - STOCKHOLM, SUECIA

20 - LA RIOJA, ARGENTINA

23 - MENDOZA, ARGENTINA

25 - CORDOBA, ARGENTINA

26 - ROSARIO, ARGENTINA

28 - TUCUMAN, ARGENTINA

29 - SALTA, ARGENTINA COMPRAR

30 - CORRIENTES, ARGENTINA

SEPTIEMBRE

01 - BUENOS AIRES, ARGENTINA

02 - BUENOS AIRES, ARGENTINA

03 - BUENOS AIRES, ARGENTINA

08 - LAS VEGAS, NV THE PEARL CONCERT THEATER

09 - LOS ANGELES, CA THE WILTERN

10 - PHOENIX, AZ COMERICA THEATRE

13 - EL PASO, TX ABRAHAM CHAVEZ THEATRE

15 - IRVING, TX THE PAVILION AT IRVING MUSIC FACTORY

16 - SAN ANTONIO, TX MAJESTIC THEATRE

17 - SUGAR LAND, TX SMART FINANCIAL CENTRE

20 - CLEARWATER, FL RUTH ECKERD HALL

22 - HOLLYWOOD, FL SEMINOLE HARD ROCK LIVE ARENA

23 - ORLANDO, FL HARD ROCK LIVE

24 - ATLANTA, GA ROXY THEATRE

26 - ROSEMONT, IL ROSEMONT THEATRE

28 - BROOKLYN, NY KINGS THEATRE

29 - MASHANTUCKET, CT FOXWOODS RESORT CASINO - GRAND THEATER

30 - ATLANTIC CITY, NJ CAESARS ATLANTIC CITY - CIRCUS MAXIMUS

OCTUBRE

07 - CONCEPCION, CHILE

09 - VIÑA DEL MAR, CHILE

12 - SANTIAGO, CHILE

13 - SANTIAGO, CHILE

14 - ANTOFAGASTA, CHILE

Festival Mar Abierto no sería posible sin sus patrocinadores, destacando Mutua Tinerfeña, por renovar año a año su apoyo incondicional a la cultura, Cepsa, Mahou, Cabildo de Gran Canaria, Tomaticket, Ayuntamiento de Arona, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Hyundai, Pepsi Cola, Naviera Armas y los hoteles Silken Atlántida y AC Hotel Gran Canaria. Asimismo, agradecer las colaboraciones del Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, Fonteide, Restaurante El Torito, SanVal y Catering Los Perales.