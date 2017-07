Firma de autógrafos y ´meet & greet´ con Sweet California para 100 fans de La Palma

La girlband del momento, las chicas de Sweet California, se desplazarán hasta La Palma a partir del próximo domingo 23 y 24 de julio para realizar acciones promocionales vinculadas a su próxima actuación en el macroconcierto del Isla Bonita Love Festival (Love Music Festival) el sábado 29 de julio en el puerto de Tazacorte, en donde compartirán escenario con grandes artistas como: Miguel Bosé, Amaral, Morat, La Oreja de Van Gogh, Carlos Jean y Brian Cross.

Sweet California asistirá, como público, al concierto que el Nº1 mundial, Luis Fonsi, ofrecerá el próximo domingo 23 en Santa Cruz de La Palma. Al día siguiente, el lunes 24, en la Casa Salazar de la capital palmera, en horario matinal (desde las 10h), Sonia, Alba y Tamy recibirán a sus fans en La Palma para compartir con ellos un momento inolvidable.

Los 100 afortunados que primero lleguen, con entrada en mano del Love Music Festival, a la puerta del Palacio Salazar, en la Calle Real de Santa Cruz de La Palma, podrán conocer a las Sweet California, charlas con ellas, recibir su autógrafo y llevarse una foto de recuerdo.

Sonia, Alba y Tamy serán las encargadas de abrir el mayor evento musical del verano en Canarias, que empezará a las 19h del sábado 29 de julio, bajo la organización de Sodepal (Cabildo de La Palma) y la producción de ElTime Eventos. Este macroconcierto se desarrolla en el marco del proyecto social del Isla Bonita Love Festival, en beneficio de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discpacidad (INDISPAL).

La girlband con más éxito en España, que cuenta millones de fans en territorio nacional y en países como Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Brasil, México y Chile, fue el segundo grupo en confirmar su presencia en este evento.

El desarrollo de este evento es posible gracias a los patrocinios de: Cabildo Insular de La Palma, Promotur (Turismo de Canarias), Puertos Canarios, Ayuntamiento de Tazacorte, Iberia Express, CocaCola, Asprocan (Plátano de Canarias), Naviera Armas, Coplaca, Boluda, Juventud Canaria, Binter Canarias, CanariasViaja, Sonoplus, Cajasiete y Puerto de Tazacorte.



Sobre Sweet California.

Formada en Madrid hace apenas 3 años, ha pasado de ser una promesa a convertirse en un grupo consolidado entre el público joven de nuestro país. Su estilo de música pop, con pinceladas de dance y R&B, arrasa entre los adolescentes. Sus seguidores abarrotan las firmas de discos y agotan las entradas de sus conciertos.

Sweet California son además una sensación en YouTube, donde no solo se alojan sus videoclips sino también video blogs semanales que las convierten en uno de los YouTubers más potentes del país, acumulando más de 400.000 suscriptores y más de 120 millones de visualizaciones en tiempo récord. También han sido nominadas y ganadoras en los premios más prestigiosos: Premio MTV Europe Music Awards – Mejor Artista Español 2015, Premios 40 Principales – Mejor Artista Revelación, Mejor Videoclip "Wonder Woman", Premios Neox – Mejor Artista, Premios Cadena Dial...

Con su primer álbum, "Break of Day", llegaron al nº 1 de los más vendidos y consiguieron ser Disco de Oro. Sonaron con fuerza en las principales emisoras nacionales y marcas prestigiosas empezaron a contar con ellas para sus campañas más potentes: Philips, Coca-Cola, Nintendo, Nivea, Monster High, Disney, MasterCard?

Su segundo álbum "Head for the Stars" ha batido récord permaneciendo 4 semanas en el número 1 de ventas en España y por el momento, después de 52 semanas en listas sin bajar del puesto 11, son disco de platino. Y arrasaron en su gira WONDER TOUR colgando el cartel de "todo vendido" en prácticamente todas sus actuaciones. Hazañas casi impensables para una banda tan joven. En "Head for the Stars" por primera vez las chicas han colaborado con artistas internacionales como Madcon, Jake Miller o Benjamin y han publicado el álbum más allá de nuestras fronteras: el primer destino fue Argentina, país en el que ya se han consolidado con presentaciones en directo y firmas de discos multitudinarias.

"3", su nuevo disco, salió en diciembre directo al nº 2 de la lista de ventas y menos de 2 semanas han sido suficientes para alcanzar el disco de oro. Éste álbum supone la confirmación artística del grupo que pese a su increíble juventud ha asimilado el enorme impacto de sus canciones y han volcado todo su talento en este tercer trabajo, el paso adelante que en este momento necesita su carrera. "Good Life", su primer single, ha sido el preludio de un gran año para el trío que ya ha anunciado que la nueva gira LADIES´ TOUR 2017 empezará por todo lo alto en el Palacio de los Deportes de Madrid. El vídeo de "Good Life", tuvo más de 200.000 visualizaciones en las primeras horas, más que ninguno de sus otros vídeos anteriores y que junto con el de "Vuelves" feat Cd9, segundo single, ya sobrepasan los 7 millones de visualizaciones, demostrando que la carrera de las chicas va cada día en aumento.