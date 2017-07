El Festival Canarias Jazz & Más llega a Adeje de la mano de Lins y Stevens

Adeje acoge este fin de semana el Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken con un programa doble en la Plaza del Centro Comercial Salytlén, con las actuaciones estelares del pianista brasileño Ivan Lins (mañana viernes) y la cantante estadounidense Becca Stevens (sábado 15). Los conciertos son gratuitos y en ambos casos comenzarán a las 21:00 horas. El programa se completa con las actuaciones de Ella at 100, The Latin Side of Ella Fiztgerald y Ximo Tebar Soleo Band, respectivamente.

Músico y compositor brasileño conocido por sus numerosas grabaciones y trabajos en todo el mundo, también por sus diferentes armonías y sus arreglos -todos al mismo tiempo refinados y populares-, Ivan Lins pasó parte de su infancia en los Estados Unidos y de ahí vienen sus primeras influencias musicales. Cuando regresó a Brasil empezó a tener contacto con grandes artistas y con las canciones de la época, que había oído en casa de sus abuelos. Más tarde, el jazz y la música brasileña, en especial la bossa nova, se añadirían a este crisol de influencias. A los 18 años, como estudiante universitario, adoptó el piano como su instrumento y empezó su carrera de compositor. Sus composiciones con una construcción armónica diferente, armonías y los hilos de la música brasileña en los años 70 inusuales, fueron haciendo de él, un artista respetado entre los músicos.

Mientras, Becca Stevens, cantante, compositora y multiinstrumentalista (Brooklyn-Nueva York), construye su carrera musical sobre elementos del pop, el indie-rock, el jazz, y la música tradicional de los Appalachian. Ha sido aclamada por su capacidad única de crear composiciones exquisitas .