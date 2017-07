TEA organiza 'Somos las hijas de Sycorax', con Raisa Maudit y Julia Morandeira

TEA Tenerife Espacio de las Artes ha organizado para este mes un taller a cargo de las artistas, comisarias e investigadoras Raisa Maudit (La Palma, 1986) y Julia Morandeira (Bilbao, 1986), que se presenta bajo el título de Somos las hijas de Sycorax. Esta actividad, que se desarrollará en este centro de arte contemporáneo del Cabildo del martes 18 al viernes 21 de 17:00 a 20:00 horas, está vinculada a la exposición The Witch and The bitch de Área 60. Somos las hijas de Sycorax es un taller que invoca a la bruja y a sus prácticas, así como otros monstruos y figuras ambivalentes de la historia, para re-encantar las lecturas del presente y relanzar la imaginación del futuro.

A través de esta iniciativa, Maudit y Morandeira invitan a sus participantes a realizar un ejercicio de imaginación, especulación e invocación política. El taller está dirigido a personas de cualquier edad y procedencia que tengan interés en la experimentación de lo desconocido.

Para formar parte de este taller, cuyas plazas son limitadas y que tiene un precio de 10 euros, es necesario inscribirse previamente enviando un correo a tea@tenerife.es, en el que se deberá adjuntar el formulario de inscripción (que está disponible en la web de TEA) y un texto, imagen, video, fragmento de terceros o escrito de motivación. Una vez se hayan recibido las solicitudes, las personas seleccionadas serán avisadas para que formalicen su matrícula.