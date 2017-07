Sting: "Siempre alimento mi interés; nunca estaré satisfecho con la música"

Como miembro de The Police, Sting acuñó un estilo singular, cruce de caminos entre el punk, el reggae y el jazz, con un puñado de canciones intemporales que se ampliaron aún más en solitario y con una carrera en la que ha osado evolucionar al margen de los patrones del rock y del público, su público. "No hago esto para ganar premios, ni por el dinero, lo hago porque lo amo. Siempre he sido muy curioso y todo lo que he hecho ha sido alimentar mi interés y mi pasión. Creo que nunca estaré satisfecho", afirma el reciente ganador del Polar Prize, el equivalente al Nobel de la música.

Lo dice unos minutos después de toparse en los pasillos del Teatro Real de Madrid con el tenor Plácido Domingo, quien ha acudido al coliseo operístico para disfrutar de la apertura del III Universal Music Festival con el directo de este rubio aún en buena forma a sus 66 años, quizás algo más calvo pero de mirada azul metal igualmente ávida, cínica, penetrante.

Gordon Thomas Sumner (Wallsent, 1951) se atrevió en los últimos años a repensar sinfónicamente sus canciones, a explorar sus raíces celtas para un musical de Broadway y a indagar incluso entre madrigales y composiciones renacentistas. "Los gustos del público no me disuaden de seguir mi instinto. Unos se irán y otros volverán. Estoy aquí para aprender", insiste con calma. Sus seguidores, no obstante, aplauden la vuelta a los viejos patrones en su último disco, "57th & 9th" (2016). "No es como si hubiese abandonado el rock and roll. Es lo que toco cada noche. Simplemente mis últimos álbumes han sido más esotéricos, siguiendo esa curiosidad mía. Este sigue la senda de los álbumes que solía hacer, pero no sé qué será lo siguiente", previene. Conecta de manera directa con la energía de sus primeras creaciones, las que hizo con The Police, y estas saltan hasta ocupar casi la mitad del repertorio de su actual gira. "¡Son canciones que compuse yo! Melodías, letras, arreglos...", exclama, antes de señalar que por esa razón no siente la diferencia entre las canciones de su época en solitario y las que firmó con su exbanda, temas como Message in a bottle, Walking on the moon, So lonely... o Roxanne. Entre esas canciones está la emblemática Every breath you take, himno sentimental que, por su aparente letra sexista protagonizada por un amante obsesivo, se ha visto malparada en revisiones.

En su actual gira le acompaña Joe, uno de sus crecidos vástagos. ¿Le exigen más por ser quien es? "Eso hay que preguntárselo a él. Ha tenido que vivir muchos años a mi sombra, pero yo también viví a la sombra de mi padre. Todos lo hemos hecho", apostilla.