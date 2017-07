El 26º Festival de jazz arranca el viernes con directos simultáneos en cuatro islas

La 26ª edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken arranca este viernes, 7 de julio, con conciertos simultáneos en cuatro Islas del Archipiélago. De este modo, las formaciones Souñou Yon, Totó ST y Elenco Da Paz, mostrarán su sonido, a partir de las 20:30 horas, en la Plaza del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria.

Por otro lado, Alfredo Rodríguez Trío y Charenée Wade ofrecerán su espectáculo Offering: Music of Gil Scott-Heron & Brian Jackson a las 21:00 en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Y ese mismo día, Bill Evans y Dean Brown Band junto a Etienne M'Bappe y Keith Carlock llevarán el montaje Ella At 100, The Latin Side Of Ella Fitzgerald a la isla de La Palma.

Finalmente, la cantante Maria Joao junto a Ogre de Electric Trio, y las formaciones Banadú, y Mr. Kangrejo, subirán, a las 21:00 horas, al escenario de Caleta de Sebo en La Graciosa. Durante la presentación, el director del Festival, Miguel Ramírez destacó que "desde hace años este Festival apuesta por artistas consolidados" como Bill Frisell, uno de los guitarristas más conocidos y respetados del jazz; Ivan Lins, uno de los grandes músicos brasileños actuales, o la cantante portuguesa Maria Joao. Ramírez hizo estas declaraciones el lunes en un acto al que acudieron la consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo; la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez; la secretaria general de Casa África, Arianne Hernández; el director de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler; la alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Dunia González; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Brígida, Melquiades Álvarez, y el brand manager & Sponsoring de Heineken, Javier J. Redondo.

Con un presupuesto que ronda actualmente los 383.000 euros, un total de 27 formaciones participan este año en un evento que dura tres semanas y que viaja a once municipios de seis islas con siete teatros y auditorios y nueve plazas públicas. Se trata de un total de 47 conciertos, financiados por más de 20 entidades públicas, semipúblicas y privadas. La cifra de asistentes rondó el año pasado 30 y pico mil personas en todas las Islas.

El director del festival aseguró que en la programación hay una apuesta "por artistas jóvenes y emergentes, pero que no tienen nada que demostrar, porque ya pasaron el filtro", como Jacob Collier "que tiene 22 años y es más que un músico, es un genio", dijo. En este grupo Ramírez también colocó a Cory Henry o Becca Stevens "que pertenecen a una movida que están saliendo ahora de las escuelas de Berklee "y que están haciendo cosas muy distintas". En este punto, Ramírez recordó que los músicos que revisitaron la historia y la tradición, siguen teniendo influencias y abriendo nuevos caminos. "El jazz tuvo sus estilos propios hasta la fusión", recordó. "Fue con la llegada del rock and roll que los músicos dejaron de vender discos y por eso se fusionaron no sólo con el género que popularizara Elvis, sino además con la música étnica, la clásica, el hip hop, el soul, etc." Para Ramírez todo esto se resumen en el encuentro de África y Europa en el nuevo continente que es América. "Y por eso no vienen muchas corrientes y garantizamos que todo lo que venga sea calidad".

El festival incluye, por supuesto, grupos nacionales y locales. "Siempre ha habido espacio para nuestros músicos y hemos posibilitado que se hable de su calidad", señaló. En este punto, el director del festival destaco, en un primer lugar, a Polo Ortí, uno de los músicos más importantes de Canarias, y luego las presencias de Xerach Peñate y Charlie Moreno "que se fueron a estudiar fuera y vienen con sus proyectos nuevos". Ramírez aseguró que se no se trata de unos músicos se unen para una jam session, sino que vienen con un proyecto de calidad ya que hay un filtro antes de ser seleccionados. "Me llegan maquetas de muchísimo grupos y hay una selección previa porque hay un nivel que mantener y exigir", dijo. Ramírez también nombró a grupos como Banadú, BlueInGreen, "y muchos otros más".

Sin embargo, el director quiso hacer hincapié en el proyecto Woman to woman "porque se trata de un all star de grandísimas mujeres y artistas", aclaró. "Especialmente la cantante Cécile McLorin porque traerla es alucinante". Para Ramírez las mujeres siempre han estado en primer orden en el jazz. "Cuando Louis Armstrong comenzó su mujer era su pianista, luego se casó con ella, pero no se ha hecho justicia con las mujeres que no sean cantantes", aclaró. Por ese motivo, en este all star hay siete músicos y solo una cantante, y "las demás son instrumentistas del máximo nivel". Esta banda incluye a Renee Rosnes (dirección artística y piano), Anat Cohen (clarinete), Melissa Aldana (saxo), Ingrid Jensen (trompeta), Noriko Ueda (doble bajo) y Allisson Miller (batería). Ramírez también recordó que se va a celebrar una noche especial dedicada a África y que contará con la actuación de dos formaciones angoleñas, Elenco Da Paz y Toto ST.

El director del festival aseguró que "la música va a ser un tractor para que nos visite más gente". Y añadió que eventos como este puede consolidar lo que antes se llamaba la temporada baja. "Es importante que las iniciativas de empresas, bares, etc, se sumen a esto, y mi deseo es poder presentarlo en las Ferias Turísticas" como un atractivo más del Archipiélago, "que la gente pueda visitar las Isla con la excusa de un concierto de jazz". Otra de sus preocupaciones es el conocimiento de las música del siglo XX por la gente joven. Para Ramírez, el festival de Canarias goza de muy buena salud. "Los managers me dicen que vienen al gran festival de Canarias y en Europa nos llaman de todos lados, pero esto nos ha costado mucho trabajo", puntualizó.