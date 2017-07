Espacio Guimerá acoge esta semana una nueva edición de 'Encuentros con el cine'

Encuentros con el cine regresa hoy con cambio de formato. Serán dos jornadas dobles, que se celebrarán hoy y mañana en la sala Espacio Guimerá, dentro del teatro del mismo nombre. Las proyecciones darán comienzo a las 18:00 horas y habrá una segunda película a las 20:30, a la que seguirá un coloquio con su director. El precio de la entrada es de 2 euros. El ciclo está organizado por el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Digital 104.

La primera jornada se abre con el estreno en Tenerife de Mimosas, película dirigida por el cineasta gallego-francés Oliver Laxe. A continuación se proyectará The Vanished Dream, dirigida por el documentalista Juan S. Betancor, que participará en un coloquio tras la proyección. Para mañana están programadas People you may know, del cineasta grancanario JC Falcón y Demonios tus ojos, dirigida por el cineasta donostiarra Pedro Aguilera.

Laxe debutó en el largometraje por todo lo alto en 2010 con Todos vós sodes capitáns, conquistando el premio Fipresci en la Quincena de Realizadores de Cannes. En otra de las secciones paralelas del certamen, esta vez en la semana de la crítica, volvería a triunfar con Mimosas. Estudió cine en la Pompeu Fabra de Barcelona. En Londres realiza el cortometraje en 16 mm Y las chimeneas decidieron escapar. Desde 2006 se instala en Tánger (Marruecos), donde rueda piezas como el cortometraje Suena una trompeta, ahora veo otra cara.