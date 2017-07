Clavijo: "No se pueden repetir los errores cometidos en el festival de 2017"

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo (CC), ha afirmado este martes 4 de julio al ser preguntado por el déficit de 340.000 euros que generó en su última edición el Festival de Música de Canarias que "hay que repetir lo que se hizo bien" y no volver a caer en los "errores" en los que se incurrió.

En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha destacado que la consejera de Cultura, María Teresa Lorenzo, ha hecho "transparentes todas las cuentas" del festival, como se había comprometido el Gobierno.

El presidente canario ha insistido en que la intención de su Gobierno fue hacer "un festival diferente" en 2017, sin repetir "más de lo mismo", pero tras el déficit "evidente" en el que se ha incurrido no se pueden volver a cometer "los mismos errores", si bien no ha adelantado qué medidas se adoptarán para que no se cometan.

Clavijo ha hecho estas declaraciones junto a la consejera de Cultura, María Teresa Lorenzo, con motivo de la visita que han hecho a la exposición del artista Pepe Dámaso en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria.