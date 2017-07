San Miguel se llena de estrellas

San Miguel de Abona se ha convertido en el epicentro de la música electrónica en la Isla de Tenerife. En este 2017 se concentrarán en las instalaciones del Amarilla Golf alguna de las principales muestras de música de baile de este verano. Como ejemplos, una nueva celebración del Green World Festival y también el Arona Summer Festival (ASF), que por primera vez sale de su enclave originario para exponer su gigante propuesta artística en este rincón del municipio sanmiguelero.

Precisamente, esta última muestra ha sido anunciado recientemente la lista total de artitas que estarán presentes en San Miguel el próximo 5 de agosto. A los ya anunciados Steve Aoki y Steve Angelo (dos de los principales representantes internacionales del género) se han unido Michael Calfan, Kryder, Tom Staar, Atica, Deejay Dario, Cormack & Simmelink, David Fesser e Ivan Voltes.

Con estas últimas confirmaciones, este festival vuelve a situarse entre las citas con la música de baile más importantes de España. En esta su séptima edición, la organización avanza que la dinámica de venta de entradas va a ritmo de récord y que se preparan para una cita multitudinaria.

Steve Aoki sigue acumulando hitos en su intensa carrera como dj antes de su llegada a la Isla. El viernes previo a la final de la Liga de Campeones, el viernes 2 de junio, fue encargado de dinamizar la fiesta organizada en Cardiff por la UEFA, en lo que fue una destacada actuación de las más de 250 que protagonizada cada año. El dj estadounidense, considerado por muchos mejor dj del mundo, empezó sus hazañas como como artista en el Santa Barbara Student Housing Cooperative. Con el tiempo se convirtió en el creador de Dim Mak, en 1996, cuando apenas tenía 20 años, un sello discográfico que no sólo se encarga de producir otros dj del mundo del electrohouse como MSTRKRFT, The Bloody Breetoors, Klaxons, Scanners o Mystery Jets.

Ese 5 de agosto también será el turno para Steve Angello, ex miembro de Swedish House Mafia y uno de los artistas más grandes de la escena internacional. Este icono cuya fulgurante carrera comenzó en el circuito underground de Estocolmo, lleva por delante el sello Size Records donde ha editado discos para artistas como Alex Neri, General Moders o The Sinners. Es uno de los djs star de la comunidad británica, que le ha acogido con los brazos abiertos hasta el punto de haber sido incluido en el salón de la fama de BBC Radio, en el que sólo aparecen un selecto grupo de productores que han dejado huella en la historia de la música electrónica.

En este calendario de grandes encuentros con la música de baile en Tenerife aparece también con letras destacadas el Green World Festival, que en este 2017 tendrá una nueva entrega el próximo 15 de julio. Será entonces el momento de Hot Since 82, productor de Leeds, que lleva unos años generando parte del mejor house en salir de las islas británicas. Su primera aparición fue en el 2011 con su hit del underground, Let it Ride vía Noir Music. Luego llegarían Hot Jams Vol. 1 y House Thiz en el mismo sello. Desde entonces ha recibido apoyo por parte de amplio abanico de artistas de primer nivel, labrándose con letras de oro un importante nombre en Ibiza y actuando en algunos de los mejores clubes y festivales del mundo.

También estará el 15 de julio en San Miguel de Abona Apollonia, proyecto conjunto en forma de sello y de actuaciones a tres bandas formado por los franceses Dyed Soundorom, Dan Gheacia y Shonky.