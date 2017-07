Phil Hackett firmará ejemplares de sus obras en el Plátano Rock

Phil Hackett, uno de los protagonistas de la próxima edicion el Festival Plátano Rock, estará presente en la inauguración de la muestra que tendrá lugar el próximo viernes, día 7 de julio, a partir de las 19:30 horas, en el Sala de Arte del Parque García Sanabria (permanecerá abierta hasta el día 30 de julio). El artista británico presenta en el mencionado espacio capitalino, junto a Phil Morgan, su Art Show, en una muestra en la que también se podrá disfrutar del trabajo de Tato Dionis, Wild Horizon (Tato Surf Collection).

Phil Hackett se especializó en el mundo de la ilustración en 2007, el año en que él se graduó por la universidad de Hereford (Reino Unido) con la mejor nota de su promoción. Su trabajo ha aparecido en todo el mundo en muchas revistas, periódicos y libros. Algunos de sus clientes son BBC, The Guardian, The Financial Times, Waitrose, Nature Magazine, The Independent, Unilever, y un largo etc...

Según palabras del propio Phil Hackett, sus influencias son muy variadas, desde sus primeras lecturas en edad temprana con obras de Tintin, Astérix y los cómics de Dandy o de Beano, hasta la propia inspiración que ejercieron sobre él sus propios profesores en la universidad de Herefod, pasando por pintores como Francis Bacon, David Salle, Jean-Michel Basquqit y David Hockney.

'Cultura skateboard'

Los amantes de la cultura skateboard tiene la oportunidad de conocer gracias a la oferta de Plátano Rock a uno de sus ilustradores más reconocidos. Él, junto a Phil Morgan, defiende una manera especial de reflejar la realidad y reírse mediante su arte de todo aquello que preocupa al resto de mortales. Una visión a veces poética y otras irónica de la realidad.

Su exposición en el García Sanabria está formada por más de 50 piezas originales, serigrafía e impresiones digitales de alta calidad, en diferentes formatos que rondan entre el tamaño A2 y el A3.