El canario Víctor Lemes triunfa con su 'Canción del vegano'

El cantautor grancanario Víctor Lemes está arrasando con su nuevo tema: La canción del vegano. En tono satírico el compositor ha realizado una divertida composición que lleva más de 300.00 reproducciones en Facebook y casi 40.000 en Youtube. El videoclip, con coreografía veraniega incluida, cuenta con la aparición del humorista canario Kike Pérez, quien protagoniza la parte más rapera de la canción, que publicó el pasado 21 de junio, logrando 100.000 reproducciones en solo un día.

A pesar del éxito de su canción, también ha recibido las críticas de aquellos que no se han tomado bien el humor del artista. Se trata, en su mayoría, de veganos ofendidos. "No soy vegano , me encantaría serlo pero no puedo, no tengo fuerza de voluntad", reconoce el cantautor isleño, quien se apena de que algunas personas se hayan tomado su videoclip como "una mofa al veganismo".

Aunque sí reconoce que ha querido poner el dedo en la llaga del "sector radical, que en el vídeo encarna Kike". "Tengo a muchos amigos veganos de verdad, no por postureo, a los que admiro", asegura Lemes. Este artista era consciente de que este tema podría atraer la polémica, "lo que no me imaginaba es que también se sintieran ofendidos los carnívoros".

Lo cierto es que con polémica o sin ella esta pegadiza canción ha atraído la atención del programa Zapeando de La Sexta del pasado jueves, donde apareció en la sección de Cristina Pedroche.

No es la primera actuación televisiva de Lemes porque, de hecho, ha aparecido dos veces (23 de febrero y 19 de junio) en la presente temporada de Late Motiv, el programa de Buenafuente del canal #0. "Me conoció por Twitter y se ve que le gusta lo que hago", cuenta el isleño, aunque aún no ha llevado a este espacio de la pequeña pantalla su Canción del vegano.

Actualmente, Lemes vive entre Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. Esto se debe a la puerta que le ha abierto haber sido telonero del último espectáculo de la actriz Antonia San Juan. en el Teatro Nuevo Apolo de la capital española. De hecho, en un primer momento quien iba a cantar esta canción era la propia intérprete canaria pero finalmente no fue así y Lemes tomó las riendas. "La idea del videoclip que iba a ser Antonia estaba mucho más elaborada y yo iba a ser el personaje que al final encarnó Kike", cuenta Lemes a este periódico. El vídeo que ya se puede ver en las redes sociales se rodó en un día en la casa de un amigo del grancanario, con su compañero David Rodríguez detrás de la cámara.

Lemes actúa junto con Marcos Mas (guionista de Buenafuente) en La Fidula, en Madrid, el próximo 7 de julio.