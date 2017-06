La truncada experiencia de un canario en ´Ninja Warrior´

El célebre programa estadounidense 'Ninja Warrior' aterrizó a comienzos de junio en la parrilla televisiva española y no ha escapado de la polémica. Una de ellas la protagoniza un canario: el especialista de acción Óscar Dorta apareció en el primer episodio de la popular prueba en el que los concursantes tienen que enfrentarse a grandes obstáculos y poniendo a prueba sus capacidades físicas.

"Cuando fui seleccionado fue una alegría. Ofrecí hacer algo con mi profesión: un bonzo, una antorcha humana. Les encantó la idea, pero había un problema, el de siempre: no tenían dinero. Pero no me importó porque pensé que sería bueno para el programa y sus índices de audiencia", anuncia Dorta a modo de queja en un vídeo, con tono desenfadado, colgado en la red.

De hecho, durante un momento de la emisión, aparece en el plató envuelto en llamas y otorgó a Antena 3 el minuto de oro del día, con 3.142.000 espectadores y un 21% de cuota de audiencia.

"Hice mi circuito y mis compañeros presentadores me presentaron como Óscar Hernández, de Badalona. Mi nombre es Óscar Dorta y soy canario. Sin embargo, mi circuito no lo pusieron en televisión. Y no lo entiendo", afirma.

"Estimados señores de Ninja Warrior, tan mal no lo he hecho... He ido, les he regalado un fueguito de gratis y me he quedado a las puertas de la última prueba. ¿Entonces? No sólo no pasáis mi circuito por televisión, sino que al terminar el programa me anuncian como Fernando Garrido, el bombero que se estrenó en Ninja Warrior prendido en llamas", finaliza Dorta un vídeo en el que se puede observar la participación de este canario, que ha participado en diversos filmes como 'Anacleto: Agente secreto', 'Mine' o 'Proyect Lazarus'.

La adaptación del famoso programa deportivo y de superación cuenta con tres nombres conocidos: Arturo Valls, Pilar Rubio y Manolo Lama. Durante la emisión del programa, 200 participantes demuestran quién es capaz de realizar más pruebas físicas y mentales en menos tiempo en un enorme circuito de obstáculos montado en el recinto del Madrid Arena. El programa es uno de los formatos de mayor éxito mundial.