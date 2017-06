Juan Cruz presenta ´Un golpe de vida´ en la sede de CajaCanarias

El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife acoge hoy la presentación de la última obra literaria del periodista tinerfeño Juan Cruz, titulada Un golpe de vida. El acto, de entrada libre hasta completar aforo, dará comienzo a partir de las 20:00 horas, y se desarrollará a partir de un diálogo entre el propio Juan Cruz; el director de MiradasDoc, Alejandro Krawietz; y el director de Acción Cultural de la Fundación CajaCanarias, Álvaro Marcos Arvelo.

Tal y como reza la introducción de Un golpe de vida, en unos tiempos convulsos para la profesión, la voz de Juan Cruz Ruiz se alza potente en este relato autobiográfico sobre su labor como periodista, un libro en el que la vida y el oficio se cruzan una y otra vez a lo largo de los años para formar una única realidad que va siendo desgranada por el autor, capítulo a capítulo, con la sensibilidad y la pasión que caracterizan todas sus obras.

Para Juan Cruz, ganador de los premios Canarias de Literatura, Benito Pérez Armas, Azorín de Novela y Nacional de Periodismo Cultural, entre otras notables distinciones a lo largo de su trayectoria artística y profesional "mis sueños tienen muchas veces el nombre del periodismo; este oficio va en mis pies, ocupa mi cerebro, conduce mis sensaciones, no soy de otra materia. Si duermo me despierta el periodismo, y si decaigo el periodismo me pone otra vez a trabajar; el periodismo es la alegría y también un suspiro mortal, una despedida. El oficio invencible. Para mí también el oficio inevitable".