La acción sonora de Pedro Garhel

La música que generó el artista tinerfeño Pedro Garhel (1952-2005), creador multidisciplinar que trabajó con el lenguaje de la performance, la acción visual y sonora, el video arte y la instalación, es motivo de la última referencia discográfica del sello Los 80 Pasan Factura. Al cuidado de Hugo Westerdahl, este álbum de título 'Entourage' recoge las grabaciones con Rosa Galindo para el proyecto Depósito Dental, trabajos con Clónicos y Pelayo Arrizabalaga, Luis Escribano y el propio Westerdahl. Es la banda sonora que se fue gestando en la vorágine creativa del madrileño Espacio P que fundó y dirigió Garhel.

Pedro Garhel, nombre artístico de Pedro Luis García Hernández, fue un artista de vanguardia, que desde los años 70 comenzó a trabajar con la performance para expandir su radio de acción a los lenguajes del video arte, la fotografía o la instalación. El tinerfeño, que falleció en 2005 a los 53 años de edad, fuepionero en el expansivo arte electrónico y el lenguaje de la acción, e impulsor y director del madrileño Espacio P, laboratorio de experimentación cultural que estuvo en activo entre 1981 y 1997.

La música concebida como acción sonora y soporte para las perfomances que ejecutaba con la artista madrileña Rosa Galindo, y las colaboraciones que frecuentó, dejaron una sugerente a la vez que inquietante banda sonora, que ahora se presenta en conjunto gracias al sello Los 80 Pasan Factura, que dirige Jonathan Delgado, y al trabajo del músico y productor tinerfeño Hugo Westerdahl, amigo de Garhel, con quien compartió vida y música.

Este disco, con el título de Entourage, es un trabajo de compilación En torno a la música de Pedro Garhel, ha estado al cuidado de Westerdahl, que reside en Madrid, responsable de la selección de piezas, de aunar voluntades y del concepto de portada. El álbum se abre con el repertorio de Depósito Dental (1986), disco de título homónimo editado por Grabaciones Accidentales, y que incluía piezas experimentales de pulsión electrónica del dúo que en 1983 activaron Pedro Garhel y Rosa Galindo. E incluye temas y relecturas de las múltiples colaboraciones de Garhel mientras residía en Madrid.

"Hemos compartido muchas cosas, no solo amistad", explica Hugo Westerdahl desde Barcelona, donde días atras se ha presentado este álbum en el marco de la exposición Ruidos, silencio, acciones, poesía, música experimental y arte sonoro, 1950-2017, en la Juan Naranjo Galería de Arte & Documentos, dentro de las actividades del programa del festival Sónar. Recuerda Westerdahl que "de alguna forma yo le compré Espacio 'P' en su momento, que se convirtió en estudio de grabación Axis, en el que he estado trabajando durante treinta años. Y esta semana próxima cedo la propiedad a otra persona; seguirá siendo un estudio pero tal como está la industria, he decidido no continuar con él".

En su opinión, la edición del disco "es un trabajo oportuno y claramente necesario, porque es un artista que trabajó en muchas disciplinas, y tal como cuenta Rosa Galindo [en el texto que acompaña el CD, que se completa con aportaciones de Mariana Segura, Juan Belda, Pelayo Arrizabalaga, Karen Ohlenschlager y el propio Westerdahl] empezaron haciendo performances con música de otros hasta que decidieron hacerla ellos mismos". Todo muy básico con un teclado Casio CZ 101 y las características voces de Garhel y Galindo. "De ahí salió Depósito Dental".

Un disco éste, "fantástico, con una impresionante portada [fotografía de Fernando Suarez Cabeza] y producido por Juan Carlos Arteche", subraya Westerdahl. Luego y según su relato, Garhel trabajó con Antonio Cano, "un videoartista que en aquella época estaba vinculado a Espacio 'P', para quien hizo algunas bandas sonoras de la que se incluye fragmentos de Vis a Vis" .

Clónicos fue otros de los grupos que frecuentó Garhel como colaborador, también presente en este CD en la llamada Suite Clónica Dental a partir de Figuras españolas. "Era un proyecto enorme en el que había una veintena de músicos con Markus Breuss dirigiendo, desde Luis Paniagua, Llorenc Barber..., y la pieza que está en el disco es una composición reinventada completamente" a partir de las aportaciones de Garhel y Galindo. El CD incorpora además un extracto de Prótesis, con Pelayo Arrizabalaga, miembro fundador de Clónicos.

Garhel y Rosa siguieron trabajando juntos mientras Pedro sumaba nuevas colaboraciones, en este caso con Luis Escribano," contrabajista madrileño, que hacía de técnico en el estudio, y de ahí es cuando surgió This Time, un trabajo que llevaba oculto hace unos 20 años".

Madrid además de Barcelona ha sido escenario de la presentación del disco. El espacio CA2M de Móstoles, que acoge una exposición de los archivos de Espacio 'P', que " no se centra solo en Pedro sino en el ámbito de acciones que generó", a partir del numeroso material descubierto en un contenedor tras la muerte de Garhel, fue escenario el pasado 3 de junio del concierto A corazón abierto, "un homenaje con seis de los músicos que colaboraron con Pedro", apunta Westerdahl. "No todos habían tocado con todos, pero en la inauguración estábamos Javier Colis, que participó con vídeos en la primera etapa de Espacio P , Juan Belda, Luis Escribano, Pedro López y Pelayo Arrizabalaga".