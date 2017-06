El IES Adeje se hace con el gran premio del Cinesdfest

Más de 500 escolares de La Palma, La Gomera, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, permanecieron expectantes ayer durante tres horas para saber si su centro educativo era uno de los agraciados con alguno de los galardones del Cinedfest. Los alumnos pudieron ver en pantalla grande el fruto de su talento y sentirse estrellas de cine por un día al ver sus películas en los Cines Yelmo de la capital tinerfeña y ser entrevistados para un programa especial que emitirá la TV Canaria próximamente.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, fue el encargado de dar a conocer a los 544 asistentes de la gala que El último pecado del IES Adeje fue valorado por el jurado como la película que ha sabido recoger mejor el espíritu del Festival Educativo de Canarias. Esta cinta cuenta una historia de violencia de género en clave de terror. Mientras que el premio de Distribución, que otorga Digital 104, fue a parar a manos de Not so far, del IES San Matías.