La mirada de Lotte Reiniger a los cuentos clásicos, hoy en Filmoteca

Multicines Tenerife (La Laguna) vuelve a abrir sus puertas esta semana al tributo a la obra de animación de la cineasta alemana Lotte Reiniger, organizado por Filmoteca Canaria, dependiente del Gobierno autónomo, en colaboración con el Festival Animayo, el Goethe Institut de Madrid y Damián Perea Producciones.

La próxima sesión, Cuentos clásicos (primera parte), será hoy a las 19:00 horas, tras su proyección el martes en Gran Canaria. La sesión es de entrada libre hasta completar aforo, en blanco y negro y en versión original en alemán con subtítulos en español.

Bajo el título genérico de Cuentos clásicos, se proyectarán en dos partes un total de 10 cortometrajes basados en cuentos populares. En esta ocasión, las cinco películas escogidas serán: Cenicienta ( Aschenputtel, 1922), basado en el cuento de los Hermanos Grimm con el mismo nombre, se trata del quinto corto de animación de Lotte Reiniger realizado en colaboración de Carl Koch, Toni Rabold y Alexander Kardan; Cenicienta (C inderella, 1954), segunda adaptación con mejores medios de la historia de Cenicienta realizada en el año 1922 por Reiniger; Blancanieves y Rosarroja ( Snow White and Rose, 1954); La Bella Durmiente ( The Sleeping Beauty, 1954) en la que el clásico cuento de Perrault cobra vida a través de las sombras chinescas de la cineasta germana; Pulgarcita ( Thumbelina, 1954), adaptación del cuento de Hans Christian Andersen.

Una curiosidad es que Lotte Reiniger necesitaba 25 imágenes para cada segundo de película.