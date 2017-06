Sema Castro presenta 'Sycopúrpura' en la Galería Artizar de La Laguna

Sema Castro (Gran Canaria, 1960), presenta su nuevo proyecto, Sycopúrpura, en la que supone su quinta individual en la Galería Artizar (calle San Agustín, 63, La Laguna), siendo uno de los artistas que más estrechamente ligados han estado desde la inauguración de la galería en 1989.

En ésta ocasión la indagación de Sema Castro le ha llevado a los tiempos en los que Juba II producía en Canarias el púrpura más apreciado por la aristocracia romana, y que a la postre le costaría la vida a manos de su primo segundo, el emperador Calígula.

En éste contexto el artista invita a deambular en un paisaje psicodélico entre el violeta y el carmesí.

"Aunque en sus cuadros se produce una interacción y confusión voluntaria de sustancias, formas, cuerpos y elementos, al pintor no le interesa ninguno de ellos específica ni aisladamente, sino en su vínculo, en la mezcla, en el movimiento que se genera entre ellos", señala el poeta y conservador de arte Isidro Hernández. "No el estado de las cosas, sino el proceso de esas cosas". Al contemplarse las obras de Sema Castro, "no es ocioso volver sobre la cuestión del automatismo", prosigue Hernández. "Cercano, en ocasiones, a la pintura de Roberto Matta de finales de los treinta o a las frenéticas constelaciones que se dan cita en algunas obras de André Masson, la obra de Sema evidencia la versatilidad y destreza del pintor en el uso disipado, natural y sinuoso de los materiales". Con ello, el pintor da rienda suelta "a la descarga nerviosa de su mano durante sus sesiones extenuantes de trabajo".

Sycopúrpura, fue inaugurada en la Galería Artizar el viernes y podrá ser visitada hasta el 29 de julio en los horarios habituales de la galería: de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas. También está abierta los sábados entre las 11:00 y las 14:00 horas.