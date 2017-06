Canarias, la tierra prometida de Hollywood

¡Luces, cámara, acción! Esta popular frase del mundo del séptimo arte se está volviendo cada vez más popular en Canarias. 'Furia de Titanes', 'A todo Gas', 'Exodus', 'El Dictador', 'En el corazón del mar', 'Wild Oats', 'Bourne', 'Titán', 'Allied', 'Down a dark hall'. Estas son un pequeño ejemplo de la buena relación que mantiene Canarias con el mundo cinematográfico.



El cine, además de ser un entretenimiento es también una de las industrias que más dinero mueven en el mundo. Las producciones cinematográficas dejaron el año pasado tres millones de euros mensuales en las Islas. Y es que el séptimo arte está asumiendo un rol protagonista en Canarias, tanto en lo artístico como en lo económico. A los rodajes que acoge el Archipiélago, cada vez más consolidado como plató para las producciones nacionales e internacionales por los extraordinarios y diversos escenarios naturales que ofrece, desde bosques subtropicales de laurisilva a desiertos de arena, las horas de luz disponibles, ningún otro territorio europeo iguala al canario para rodar con iluminación no artificial, y los incentivos fiscales.



Eso bien lo saben el director Terry Gilliam y Disney, que escogieron Fuerteventura para el rodaje de sus dos proyectos, 'El hombre que mató a Don Quijote' y la nueva película de la saga 'Star Wars' ('La guerra de las galaxias'), que contará la historia de los orígenes de Han Solo.



Don Quijote se preparó para cabalgar a Rocinante en tierras majoreras para seguir con el rodaje de un filme maldito para el ex Monty Python, que lleva intentando llevarla a la gran pantalla desde comienzos de siglo. Esta vez fue la definitiva, y Gilliam pudo felicitarse esta misma semana de haber concluido el rodaje tras 17 años intentando rematar el proyecto.



El equipo eligió el barranco de los Enamorados, en el municipio de La Oliva, para establecer su campamento base durante las jornadas de grabación de la película, y los trabajos también se extendieron al municipio de Tuineje. Se trata de zonas desérticas y volcánicas del territorio majorero que desde el primer día cautivaron al director de 'Brazil' y 'Los héroes del tiempo'.



El Quijote de Terry Gilliam está protagonizado por Jonathan Pryce (Don Quijote) y Adam Driver (Sancho Panza), y completan el reparto Oscar Jaenada, Rosy de Palma, Olga Kuylenko, Eva Basteiro-Bertoli y Stellan Skarsgard.



Por otro lado, la cinta de una de las sagas más importantes del cine, por no decir la mayor, ha empezado a rodarse en el entorno de Cañada de la Barca, en el sur de la isla, donde se construyeron los decorados que ambientarán la historia del contrabandista Han Solo.



Fuerteventura, lista para el rodaje de Star Wars



Llegada de equipos para el rodaje de Star Wars a Fuerteventura



Disney y la productora canaria Sur Film, encargadas del rodaje de esta, guardan con recelo cualquier información sobre los preparativos y desde hace semanas la seguridad impide el acceso a las inmediaciones de la localización elegida en la península de Jandía. De hecho, se barajó que esas medidas se intensificarían al iniciarse el rodaje, incluso controlando el espacio aéreo para evitar que se filtraran imágenes, tras haberse publicarse unas fotografías aéreas del campamento base.



Los directores Phil Lord y Christopher Miller serán los encargados de dirigir la historia del dueño del Halcón Milenario, al que dio vida Harrison Ford en la trilogía original, con un reparto de actores encabezado por Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson y Donald Glover. Algunos de ellos se han dejado ver por la isla fuera de las jornadas de rodajes en imágenes difundidas en redes sociales.





Disney se hizo público, hace tiempo, que tiene planes para rodar tres capítulos de la trama principal de la historia creada por George Lucas y otras tres películas con historias derivadas del núcleo principal de 'Star Wars'. En esta segunda trilogía, en la que se inscribe la ya estrenada 'Rogue One', se enmarcaría el largometraje dedicado a Han Solo que se rueda en Fuerteventura.Entre las últimas grandes superproducciones localizadas en Canarias destacan aquellas del género de fantasía, como 'Furia de Titanes' o 'Ira de Titanes', y de acción, como 'A todo Gas'.Las, fueron las primeras irrupciones de Hollywood en estos últimos años en las Islas. El rodaje de ', y en 2011 con su secuela ' Ira de Titanes'. La producción del primer filme, según datos aportados por el Gobierno de Canarias a través de la Tenerife Film Comission, generó unos 2,3 millones de euros de beneficio sólo en Tenerife.Ely la costa de los municipios de Icod, Buenavista del Norte y Guía de Isora, además de algunas zonas de pinar y monte, fueron las localizaciones elegidas por el equipo en la Isla vecina. En Gran Canaria, una unidad rodó, sobre el terreno, en el, el, ely elUn año más tarde, en 2012, las Islas volvieron a ser escenario de una gran producción con '' protagonizada por los actores Vin Diesel, Dwane Johnson y Paul Walker. La productora rodó en Gran Canaria y Tenerife la mayor parte de los exteriores de la película, que trajo a más de 400 personas y 100 vehículos, entre ellos cuatro tanques de guerra.Lay unse entremezclaron para protagonizar una de las secuencias más impactantes del filme que reunió para su elaboración a más de 400 personas y un centenar de vehículos que muchos de ellos acabaron destrozados para disfrutar de una cinta que reportó unos 8 millones de euros en las islas.Uno de los grandes directores de todos los tiempos,se fijó en Fuerteventura para rodar la marcha de Moisés y el pueblo judío de Egipto en ´´, a finales de 2013 y principios de 2014, que años antes acogió a la película ´´, de Sacha Baron Cohen Las, en el Parque Natural de Jandía, o el Cotillo, al norte, así como elhicieron de paisajes de la Península del Sinaí en la huida de Moisés, protagonizado por Christian Bale. En la playa detuvo lugar una de las escenas más impactantes con la apertura del Mar Rojo. Allí se congregaron cerca de 400 extras, infinidad de jaimas y todo tipo de animales: cabras, caballos, burros..., en una producción sin precedentes en Canarias.Lasy el paisaje volcánico de Lanzarote fascinaron al cineasta estadounidense Ron Howard quien grabó con Chris Hemsworth, Cillian Murphy y Tom Holland, quien da vida al nuevo Spiderman, ´´, una historia en la que volvió a traer a Canarias al mítico Moby Dick. La cinta cuenta la terrible experiencia del ballenero Essex, un acontecimiento mítico en el siglo XIX, como el hundimiento del barco Titanic fue en el XX. En 1819, el Essex dejó Nantucket para el Pacífico Sur con una veintena de miembros de la tripulación a bordo. En el medio del Pacífico Sur el barco fue embestido y hundido por un cachalote enojado. La tripulación, a la deriva durante más de noventa días en tres pequeños botes balleneros, sucumbiendo a la intemperie, el hambre, las enfermedades, y en última instancia recurre a medidas drásticas en la lucha por la supervivencia.El año 2014 también trajo a grandes estrellas a las Islas, esta vez, a donde se reunieron Shirley MacLaine, Jessica Lange y Demi Moore, entre otros actores, en el rodaje en distintos puntos de Gran Canaria de la comedia ´ Wild Oats´, que se estrenó en las salas de cine el pasado 18 de noviembre.Santa Cruz de Tenerife acogió en septiembre de 2015 el rodaje de la, el espía con amnesia interpretado con. El artista revolucionó la capital tinerfeña que acudió en masa para ver en persona al actor de ' El Indomable Will Hunting', ' Invictus' o ' Salvar al soldado Ryan' entre otras.El 29 de julio de 2016 aterrizó a las salas de cine españolas el esperado regreso de Jason Bourne a la gran pantalla El rodaje de ´Allied´ es, por el momento, el gran referente del éxtasis provocado por esta oleada de superproducciones. La película que revolucionó Las Palmas de Gran Canaria, llegó a los cines el pasado 25 de noviembre. La última producción del director de 'Regreso al Futuro' o 'Forest Gump', Robert Zemeckis, y protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard mantuvo a Canarias en vilo. Las Islas vivieron una semana de idilio, entre el 19 y el 26 de mayo, con el séptimo arte con la mayor producción cinematográfica rodada hasta la fecha en Canarias, que pervivirá en la memoria de todos los grancanarios y majoreros.En Gran Canaria, varios enclaves de lase convirtieron el pasado mes de febrero y marzo en localizaciones para la grabación de distintas escenas del thriller de ciencia ficción '', del director Lennart Ruff. La cinta cuenta con un amplio reparto internacional que lideran el actor Sam Worthington, que vuelve a Canarias tras protagonizar 'Furia de Titanes'. Incluso, en la pequeña pantalla, el municipio de Tejeda fue escenario de rodaje para la tercera temporada de la serie de Netflix ´´, estrenada recientemente en la popular plataforma televisiva.Esta fascinación del cine por las Islas no es nueva. Ya el cine español lleva rodando en el Archipiélago grandes producciones como ´´, ´´, ´´ o ´´, la mayor producción cinematográfica nacional.A la nómina que incluye ilustres nombre del séptimo arte como, o, entre otros se le unió Uma Thurman , actriz fetiche de Quentin Tarantino, que participó en ' Down a Dark Hall', película dirigida por Rodrigo Cortes y producida por el canario Adrián Guerra, que se rueda estos días en Gran Canaria.