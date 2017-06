Garachico, punto de partida de la gira ´Circundando´ por Canarias

Garachico será la primera localización para montar la carpa imaginaria de Circundando, un festival que se ha consolidado con los años al compás del pulso y el latido de la calle. Se iniciará la gira por Canarias y el municipio será la primera sede de este circo urbano. Así, la única oportunidad para ver Circundando en Tenerife será en Garachico.

La Villa y Puerto acogerá uno de los espectáculos de calle más importantes del panorama nacional el próximo domingo, a partir de las 19:00 horas, en el antiguo muelle. Circundando ofrece en su programación espectáculos de pequeño y mediano formato que descubren al espectador una nueva dimensión del circo contemporáneo.

El programa para esta edición de Circundando tendrá como protagonistas tres espectáculos: Sueños en el aire de la argentina GiseleChaulet, Aire de Circoactivo y Las chicas de allá arriba de Lady Cocktail.

Circoactivo tiene como principal baluarte a Iván Alone, desde Madrid. Tras años de intenso entrenamiento en artes circenses y más de 10 años de experiencia en teatro de calle en festivales, Alone recoge la esencia de su trabajo en un espectáculo de circo, innovador y participativo. Con un mástil de cinco metros de altura, un micrófono y vestido con un mono de trabajo, el clown Iván Alone, transforma el espacio escénico involucrando al público para lograr su objetivo: construir un circo en el aire y ofrecer su gran número final.

Las chicas de allá arriba traerá a Lola Ruiz (Francia), ViolaineBishop (Francia-Estados Unidos) y Soledad Ortíz (Bélgica-Perú) que juntas son Lady Cocktail. Recientemente despedidas de una pequeña fábrica de conservas, tres chicas histéricas llegan muertas de risa. Recicladas profesionalmente como artistas de calle, tres "amas de casa desesperadas" ofrecen un espectáculo de acroportes y trapecio volante, ataviadas con un mono azul. Definen su número como "femenino, ágil y provocadoramente divertido, un explosivo cóctel para disfrutar con el puño en alto y el pelo al viento".

Por último, GiseleChaulet sorprenderá al público con Sueños en el aire. Especialista en acrobacias aéreas con una inclinación personal por las telas, esta artista presentará un número acrobático en telas que combina destreza, fuerza y peligrosidad. El riesgo de trabajar en altura sin protección alguna se suma a la magia visual que caracteriza a esta disciplina.

Abubukaka

Por otro lado, la compañía Abubukaka abrirá el sábado el fin de semana. Cuneta Deluxe será el espectáculo que el cuarteto presentará en Garachico. La actuación tendrá lugar en la glorieta de San Francisco a partir de las 21:00 horas.