La 'Sonera del mundo' llega al Teatro Leal

La cantante Aymee Nuviola llega este viernes al Teatro Leal de La Laguna. Lo hará para presentar parte de su disco El regreso a La Habana, un tributo a la también cantante cubana Celia Cruz. Con su último trabajo discográfico debajo del brazo, Como anillo al dedo, asegura que interpretará en Tenerife "una mezcla" de todo su repertorio.

"Traigo una mezcla, un repaso. Tengo canciones que me piden en todos lados como El Espacio, que es como un clásico en mi show. Es una canción que habla de esto que pasa ahora en las parejas que nadie te dice que ya no te quiere, te dicen que necesitan un espacio. A la gente le encanta. También habrá temas que son mundialmente conocidos en la voz de Carlos Vives, por ejemplo La tierra del olvido pero versionado en salsa. Cuando la gente te está empezando a conocer creo que no es buena estrategia ponerle todo lo nuevo. Hay que poner un poco de la música que ellos ya conocen, es una forma de ganarse al público. El objetivo de mi show es que la gente lo disfrute", explicó ayer, recién llegada a la Isla desde Miami.

Nuviola no solo canta, también es compositora, pianista, arreglista y actriz. De hecho, empezó a estudiar piano con apenas siete años. "Mi mamá era profesora de piano y vio cómo un día, de oído, empecé a reproducir las notas de una canción cubana muy popular que se llama El manisero. Tenía tres años y vio ahí mis condiciones. Cuando cumplí los cinco me llevó a una maestra particular que se llamaba Sara Estrada", recordó.

Posteriormente, apenas dos años después, pasó las pruebas de aptitud y comenzó su formación reglada en piano clásico. "En ese momento de hecho, ni siquiera te dejaban tocar música popular. Te tenías que esconder en alguna clase para poder hacerlo, en un aula. Nosotros nos reuníamos y lo hacíamos, tocábamos música brasileña y música cubana", rememoró.

Nuviola ha visto mucho mundo gracias a su exitosa carrera como cantante. Conocida como la Sonera del mundo, se ha subido ya a muchos escenarios: México, Chile, Argentina, Brasil, Francia, España y Hungría. Su tercera producción en Estados Unidos, First Class to Havana, fue nominada al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Salsa. También ha sido nominada a los premios Billboard Latino en su edición de 2010.

No obstante, la carrera de esta polifacética artista comenzó de la mano de su hermana Lourdes, con la que tenía un dúo cuando ambas ni siquiera habían llegado a la mayoría de edad. "Tenía ella 16 años y yo 14", indicó. "Cantábamos desde que yo tenía nueve años, de forma aficionada y para divertirnos. De hecho, cantaban con nosotras también mi mamá, mi padrastro y, mi papá, que también canta lindo. Hacíamos cosas en familia", recordó sobre la importancia que la música ha tenido siempre en su vida, desde muy pequeña y como parte de la tradición familiar.

Un programa televisivo llamado Todo el mundo canta fue el que las llevó finalmente al estrellato. "Nos presentamos en una de las últimas temporadas y ganamos. Nos dimos a conocer en toda la Isla, el impacto fue total. Salíamos prácticamente a diario por la televisión, todo el mundo nos conocía", aseguró. "Ahí empezamos. Yo seguía estudiando música pero con muchas dificultades porque empezamos a viajar mucho. Tuve que pedir un año de licencia en la escuela para no perder la carrera. No era sencillo pero se abrió ante mi un mundo de posibilidades".

Con todo, y pasados los años, Aymee y su hermana se dieron cuenta que sus carreras musicales debían separarse. "Ella era más de bolero y yo no soy bolerista" indicó. "El bolero tiene un tipo de célula rítmica, tiene un tipo de acompañamiento y un tipo muy específico de interpretación. Mi hermana es bolerista por excelencia y el bolero en Cuba es como el tango en Argentina. Tiene esa misma carga emotiva y arrabalera. Yo soy más del feeling, un movimiento que se hizo en Cuba derivado de la trova. La trova empezó como trova tradicional, pasó por el feeling y derivó en la nueva trova. Yo paso más por ahí, por una interpretación más íntima. Ese es el tipo de canción que me gusta", precisó.

Nuviola visitó el Teatro Leal nada más aterrizar en la Isla y estará acompañada por la banda de Iván Cacú Moreno. "Y desde aquí quiero hacer público mi agradecimiento para él por el detalle con el que ha estado pendiente de todos los temas. Tiene un orquestón". Sobre el Leal, la vocalista se quedó encantada con las primeras sensaciones vividas en el recinto de la céntrica calle Carrera. "Fue muy rico verme ya en la puerta del Leal. Ese tipo de teatro me gusta mucho. Prende mucho con el artista porque no se diluye. Tienen una magia que captura al público", indicó.

Nuviola promete sorpresas durante el espectáculo de este viernes en La Laguna, que comenzará a las 21:00 horas y cuyas entradas están a la venta en la página web www.entrees.es y en la taquilla del recinto lagunero a precios que oscilan entre los 8 y los 12 euros. "Siempre hay sorpresas, siempre hago cosas que la gente no se espera. Van a estar muy entretenidos durante toda la noche", adelantó la artista.

Nuviola también es conocida por haber interpretado a Celia Cruz en una popular serie televisiva. "Siempre digo que fue algo que no busqué, dios lo guardó para mi. Nunca me lo imaginé pero fue un privilegio", concluyó.