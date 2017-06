La ´Sonera del mundo´ llega al Teatro Leal

La cantante Aymee Nuviola llega este viernes al Teatro Leal de La Laguna. Lo hará para presenta parte de su disco El regreso a La Habana, un tributo a la también cantante cubana Celia Cruz. Con su último trabajo discográfico debajo del brazo, Como anillo al dedo, asegurá que interpretarará en Tenerife "una mezcla" de todo su repertorio.

"Traigo una mezcla, un repaso. Tengo canciones que en todos lados me piden como El Espacio, que es como un clásico en mi show. Es una canción que habla de esto que pasa ahora en las parejas que nadie te dice que ya no te quiere, te dicen que necesitan un espacio. Es una canción que a la gente le encanta. También habrá temas que son mundialmente conocidos en la voz de Carlos Vives, por ejemplo La tierra del olvido pero versionado en salsa. Cuando la gente te está empezando a conocer, creo que no es buena estrategia ponerle todo nuevo. Hay que poner un poco de la música que ellos ya conocen, es una forma de ganarse al público. El objetivo de mi show es que la gente lo disfrute", explicó este martes13 de junio, recién llegada a la Isla desde Miami.