Los Goya llegan a la Midec

La XIV Muestra Internacional de Cortometrajes de la Universidad de La Laguna (Midec) celebra hoy su segunda jornada con los finalistas del Premio de Cortometrajes de la Universidad de La Laguna. Los asistentes, que podrán participar con su voto en la elección del Premio del Público, verán Nini (David Moreno), Nacer (Rubén Salazar), La noche de todos los santos (Gustavo Vallecas), Made in Spain (Coke Rioboó), nominado a un Goya, Nobody dies here (Simon Panay), Bla Bla Bla (Alexis Morante) y Vida en Marte (José Manuel Carrasco).