'Thank you for the rain', 'La tortuga roja', 'Basura' y 'Purse' ganan en Ficmec

Los largometrajes Thank you for the rain (documental) y La tortuga roja (ficción/animación) son los ganadores de la decimonovena edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec). A estas dos cintas se les unen los cortometrajes Basura y El hombre eléctrico que también recibirán el Brote por ganar en las categorías cortometraje ficción/animación y documental, respectivamente. Por otro lado, el jurado compuesto por el cineasta Óscar Alegría, la actriz Saida Santana y el periodista Javier Gregori han otorgado varias menciones especiales a otras piezas audiovisuales de esta edición. Es el caso de Zud, en largometraje documental; de El invierno en largometraje ficción; El hombre eléctrico, en cortometraje ficción; y Nobody dies here, en cortometraje documental.

En esta edición, Ficmec ha ampliado su palmarés dividiendo la categoría documental y otorgando un premio para la mejor pieza corta en documental y otra para la mejor en ficción.

En el caso de los largometrajes, el jurado ha considerado que Thank you for the rain ha destacado por la sencillez y mirada respetuosa con la que Julia Dahr dirige. La tortuga roja de Michael Dudok de Wit se ha llevado el Brote por ser una película amable con un mensaje abierto a todos los públicos.