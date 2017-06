´Thank you for the rain´, ´La tortuga roja´, ´Basura´ y ´Pulse´, ganadoras en FICMEC 2017

Los largometrajes Than you for the rain (documental) y La tortuga roja (ficción/animación) son los ganadores de la decimonovena edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias. A estas dos cintas se les unen los cortometrajes Basura y El hombre eléctrico que también recibirán el Brote por ganar en las categorías cortometraje ficción/animación y documental, respectivamente.

Por otro lado, el jurado compuesto por el cineasta Óscar Alegría, la actriz Saida Santana y el periodista Javier Gregori han otorgado varias menciones especiales a otras piezas audiovisuales de esta edición. Es el caso de Zud, en largometraje documental; de El invierno, en largometraje ficción; El hombre eléctrico, en cortometraje ficción; y Nobody dies here, en cortometraje documental.

En esta edición, FICMEC ha ampliado su palmaré dividiendo la categoría documental y otorgando un premio para la mejor pieza corta en documental y otra para la mejor en ficción.

Razones para el Brote

En el caso de los largometrajes, el jurado ha considerado que Thank you for the rain ha destacado por la sencillez y mirada respetuosa con la que Julia Dahr dirige con Musya, por la concienciación individual con la que muestra a un hombre en su aldea ante la problemática medioambiental y por ser una denuncia a la inoperancia política ante el cambio climático. A esto añaden la paciencia de la directora al saber esperar los tiempos del protagonista.

La tortuga roja de Michael Dudok de Wit se ha llevado el Brote de FICMEC en la categoría largometraje de ficción por ser una película amable, con un mensaje abierto a todos los públicos y un exquisito tratamiento del dibujo que aúna espiritualidad, belleza y concienciación ecológica. Además, por aportar una visión contemporánea de Robinson Crusoe al relatar un naufragio narrado utilizando valores naturales.

Para los cortometrajes, el veredicto del jurado ha sido que Basura de Juan Silva debe llevarse el Brote al mejor corto de ficción/animación por impactar en la conciencia del espectador, por su maestría al entender el reciclaje como algo fundamental y necesario, su sentido del humor y originalidad, y por su final sorprendente.

Por último, el mejor corto documental ha sido otorgado a una cinta original en su forma y contenido, contada desde la perspectiva animal y por su pulsión poética y narrativa diferente, lejana de las herramientas clásicas.