Con su tercer largometraje, Como la espuma, que se estrenó este viernes en salas comerciales, el lanzaroteño Roberto Pérez Toledo (Arrecife de Lanzarote; 1978) juega a lo que más le apasiona: crear historias de vínculos entre personajes en las que el trabajo de los actores es materia prima principal. Esta vez, Pérez Toledo invita al espectador a una orgía, actividad sexual en la que no hay hueco para el amor. Aparentemente, porque "el amor siempre se las apaña para abrirse camino", aclara el más prolífico de los cineastas de Canarias y representante más destacado de los de su generación. La frase promocional de cabecera de la película es "¿Por qué lo llaman sexo cuando quieren decir amor?"

El largometraje, rodado el verano pasado durante tres semanas en una vieja mansión de Madrid, es una comedia coral con un elenco encabezado por la tinerfeña Sara Sálamo, conocida por su rol de Cayetana en la serie de Telecinco B&b. Junto a ella, Dani Muriel, María Cotiello, Miguel Diosdado, Pepe Ocio, Carlo D'Ursi, Adrián Expósito, Nacho San José, Jonás Berami, Sergio Torrico, Diego Martínez, Álex Villazán, Javier Ballesteros y Elisa Matilla. Como la espuma es una producción de Potenza Producciones, PonyFilms y La Panda Productions. La información promocional dice que la película "habla de amor con tintes de comedia y situaciones delirantes que le harán a uno reflexionar sobre cómo nos comportamos ante lo desconocido. Sin llegar a tratar en profundidad el tema de la homosexualidad, lo incluye desde el prisma de la normalidad aunando todo tipo de condiciones y situaciones".

La expectación ante un nuevo largometraje de Pérez Toledo es tan grande entre la comunidad cinéfila como ante cualquier director de renombre. Pérez Toledo, de 39 años, capitanea un ejército bien armado de incondicionales. Y siempre creciente desde que se iniciara en 1999 con un primer cortometraje, Mar adentro, realizado mientras estudiaba Comunicación Audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde que acabó el grado reside en Madrid. Hoy suma más de treinta cortos, tres largometrajes y un episodio en otro largometraje colectivo. Sus seguidores en redes sociales se cuentan por decenas de miles.

Retrato

De las mayores virtudes de Pérez Toledo como cineasta son su capacidad para dirigir actores y, de forma especial, la originalidad de su voz, expresada a través de historias cotidianas, siempre intrascendentes en apariencia, que son el mejor retrato de su generación que ha escrito el cine español. Ese caleidoscopio de hombres y mujeres siempre urbanitas, normalmente inseguros, a veces de condición sexual indefinida, podrá estudiarse en el futuro para comprender las incertidumbres de esa primera generación que sufrió el embate del cambio de modelo social que empezó con la llegada de Internet a mitad de los noventa. Un referente es el cine de Eric Rohmer. Como el del director francés de El rayo verde (1986), el cine de Roberto Pérez Toledo tiene a su favor el valor de todo aquello que se construye con verdad.

Unos opinan que Pérez Toledo es un director que está demasiado a gusto en la edad del pavo. Hay gente que le dice que hace cosas naifs y otra gente le cuenta que sus guiones les parecen oscuros y perturbadores. Algunos piensan que es un realizador inmaduro y otros que habla de asuntos muy profundos que conectan con sus mayores preocupaciones vitales. Lo cierto es que el lanzaroteño evita juzgar a sus personajes. La respetuosa equidistancia que mantiene con ellos es otra de sus marcas. En una entrevista a este periódico por su largometraje Los amigos raros (2014), declaró que "me gusta contar las cosas con cierta ligereza, sin darles ni darme demasiada importancia. Por eso me resulta cada vez más esencial el humor como ingrediente en historias aparentemente dramáticas. Y disfruto mucho cuando una sala entera se ríe con lo que he escrito para luego permanecer en silencio a partir del momento en el que las cosas se ponen más serias".

Premios

Seis puntos sobre Emma (2011), producido por La Mirada y rodado en Tenerife, fue su primer largometraje. Protagonizado por un Verónica Echegui y Álex García, gozó de una prolongada carrera en cines comerciales sin apenas presupuesto de promoción. La película participó en la sección Zonazine del 16 festival de Málaga y ganó dos premios: mejor actriz para Echegui y mejor guión para Pérez Toledo y Peter Andermatt. Su segundo largometraje, Los amigos raros (2014) es una historia sobre cómo se difumina la orientación sexual cuando debemos enfrentarnos a sentimientos que nos desbordan. Película coral al igual que Como la espuma, está protagonizada por Laura Díaz, Andrea Duro, Adrián Expósito, Dani Herrera, Néstor Losán, David Mora, Violeta Orgaz, Román Reyes, Ventura Rodríguez y Javier Zapata. Fue realizada en el marco del proyecto #littlesecretfilm, películas de sesenta minutos que deben rodarse en veinticuatro horas sin apenas presupuesto, con los actores participando en su desarrollo creativo, un número limitado de diez personas y estreno gratuito. Los amigos raros fue el mayor éxito de esta plataforma, hasta hoy suma más de 2,5 millones de visionados en Y ouTube. Roberto Pérez Toledo, que es colaborador de la revista Fotogramas desde 2009 con la sección La vida es corta, participó además con un episodio en el filme colectivo de cuatro directores Al final todos mueren (2014).