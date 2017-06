Canciones que son machistas y no te habías dado cuenta

Las has escuchado, tarareado o bailado un sinfín de veces. Puede que incluso alguna de ellas se cuele en tu lista de reproducción habitual o incluso en la de tus canciones favoritas. Pero, ¿Cuántas veces te has parado a pensar en lo que decían sus letras?

Muchas de las canciones que se oyen a menudo por la radio escondes en sus letras mensajes machistas, unos más sutiles que otros, que muchos colectivos feministas han calificado de hacer apología de la violencia de género o de la violación. Estos son sólo algunos ejemplos.

´No soy una de esas´, Jesse & Joy ft. Alejandro Sanz

Alejandro Sanz fue muy duramente criticado por la canción ´No soy una de esas´ que sacó con Jesse & Joy. Frases como "No deberías haberme tentado, te gusta jugar" o "Si no quieres flamenquito, no toques las palmas" hicieron saltar las alarmas de los colectivos feministas, quienes calificaron la canción de machista y de hacer apología a la cultura de la violación.



´What do you mean´, Justin Bieber

El regreso de Justin Bieber a la escena musical en 2015 no estuvo exento de polémica. El tema ´What do you mean´ (´¿Qué quieres decir?´) del cantante canadiense fue acusado de hacer apología a la violación. "Vamos a acabar con las canciones de pop en las que la chica asiente con la cabeza para decir sí pero lo que quiere decir es no y viceversa, ok?", escribió la actriz Lena Dunham en su Twitter.

´I used to love her´, Guns N´ Roses

El mensaje machista de esta canción da un paso más allá y llega hasta su final más trágico: el asesinato. "Me volvía loco y ahora estoy más feliz así. Solía amarla pero tuve que matarla y todavía puedo oírla quejarse", canta Axl Rose.



´Corazón de tiza´, Radio Futura.

El estilo canalla acompañó a Radio Futura desde sus inicios hasta su disolución. Sin embargo, la canción ´Corazon de tiza´ de 1990 fue muy criticada por su mensaje. Y es que la letra habla de un hombre que acusa a una joven de jugar con sus sentimientos y la amenaza por ello: "Si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro".



´Blurred lines´, Robin Thicke ft. T.I. Pharrell

Este caso puede que sea el más obvio de la lista. El tema de Robin Thicke fue duramente criticado por su videoclip, en el que modelos de cuerpos esculturales bailaban desnudas junto al artista, T. I. y Pharrell. Sin embargo, la letra no se quedó atrás y muchas mujeres que habían sido víctimas de violación aseguraron que algunas de sus frases les recordaban a las de sus violadores. "Eres la zorra más caliente de este lugar", "tuve una zorra pero no era tan mala como tú", "¡Buena chica! Sé que quieres" son algunas de ellas.



´Toda´, Malú

No sólo los hombres son los artífices de algunas de las canciones más machistas del panorama musical. En ´Toda´, Malú nos presenta el caso de una mujer que vive completamente sometida al hombre. "Dispuesta a hacer todo a tu voluntad, dispuesta a hacer todo lo que te dé la gana, que me importa", "Toda, aunque mi vida corra peligro" o "Haz lo que sueñas conmigo" son algunas de sus frases más comentadas.



´Every breath you take´, The Police

¿Quién no ha tarareado este mítico tema de The Police? Por muy romántica que parezca esta canción, en realidad Sting hablaba de un hombre obsesionado con una mujer a la que considera suya ("No puedes ver que me perteneces") y a la que amenaza con un nivel de vigilancia extremo: "Te estaré vigilando".