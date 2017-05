Muere Chris Cornell, cantante y líder de Soundgarden

Chris Cornell, cantante, guitarrista, líder y fundador de la banda de Seattle Soundgarden, ha fallecido en la ciudad de Detroit a los 52 años de edad, según ha informado el representante del artista, Brian Bumbery, quien ha precisado que la muerte se ha producido de forma "repentina e inesperada", sin dar más detalles al respecto.

El también vocalista de Temple of the Dog se encontraba en Detroit actuando con Soundgarden, con quien se había embarcado en una gira por Estados Unidos que comenzó el pasado mes de abril,

"Su esposa Vicky y su familia se sorprendieron al enterarse de su fallecimiento repentino e inesperado y trabajarán estrechamente con el médico forense para determinar la causa" de la muerte, dijo Bumbery en la nota.

La familia y el manager del fallecido agradecen a "sus seguidores, el continuo amor y la lealtad" que han mostrado al artista y les piden "que su privacidad se respetada en este momento".



La última actuación de Cornell tuvo lugar el miércoles en el Fox Theatre de Detroit. Vídeo: Youtube

Cornell nació en Seattle, en el estado de Washington, hace 52 años y comenzó en el mundo de la música con 7 años cuando se aficionó a tocar el piano.

Su carrera musical, dentro de la escena del rock, se inició en Seattle al formar la banda Soundgarden en 1984, que jugó un papel importante en el movimiento "grunge" de los años noventa, según medios locales.

Pionero e icono del grunge, Cornell fue también cantante de Audioslave, superbanda que formó junto a los miembros de Rage Against The MachineTom Morello, Tim C y Brad Wilk.



'Black Hole Sun', uno de los grandes éxitos de Soundgarden. Vídeo: Youtube

Cornell publicó una docena de discos con Soundgarden, algunos tan exitosos como 'Superunknown' e influyentes como el mítico 'Badmotorfinger'. También tuvo una prolífica carrera en solitario, llegando a editar cinco discos como solista.

Asimismo, fue autor de 'You know my name', canción de la cinta de James Bond 'Casino Royale'.