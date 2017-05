El escritor Juan Cruz publica una declaración de amor al periodismo

Durante la escritura de Un golpe de vida, su último libro, el escritor, periodista y editor Juan Cruz Ruiz pasó por un proceso de transformación. Si, en un principio, en la residencia de artistas de un castillo medieval en la región italiana de Umbría, donde comenzó a escribirlo, convivía con la nostalgia de un periodista de toda la vida que comenzaba a despedirse de su oficio. Luego, tras recibir la noticia de la muerte del escritor Rafael Chirbes, se dio cuenta de que nunca podría jubilarse de su profesión. Así, Un golpe de vida, publicado por Alfaguara, es un libro que aúna reflexiones sobre la transformación del periodismo en la era de las pantallas y las redes sociales, memorias, consejos y revelaciones. Juan Cruz ha publicado en él una apasionada declaración de amor a su oficio.



El lector no encontrará un discurso en orden cronológico, porque el autor ha escrito este libro, que es mucho más que unas memorias, en capítulos cortos que se rigen por el tiempo de los recuerdos. Con sólo 13 años escribió su primera crónica, de un partido de fútbol, en el periódico canario Aire Libre, en 1962. Seis años después Juan Cruz entró en el periódico tinerfeño El Día y, ya en 1976, quedó vinculado, desde su propia fundación al periódico de tirada nacional El País. Son más de 50 años de periodismo, cuyas experiencias y reflexiones vierte Juan Cruz en este nuevo libro, en el que no omite las situaciones difíciles a las que se enfrentó en su vida personal y que lo transformaron de forma profunda.



También en Un golpe de vida, como es inevitable, aparece su otra gran pasión, la literatura, con referencias constantes a sus autores de cabecera, como Julio Cortázar, Orhan Pamuk y Federico García Lorca y a sus incontables lecturas. Esta miscelánea configura Un golpe de vida que es, sobre todo, un canto de amor a la vida y una confesión a sí mismo sobre lo inevitable que es, en su caso, el periodismo. Dice Juan Cruz que sus sueños tienen muchas veces el nombre de este oficio que ocupa su cerebro y conduce sus sensaciones. Añade el periodista que "si duermo, me despierta el periodismo, y si decaigo, el periodismo me pone otra vez a trabajar; el periodismo es la alegría y también un suspiro mortal, una despedida".