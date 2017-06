La empresa de animación 3 Doubles Producciones apuesta por Tenerife e instala en la Isla su nuevo estudio de animación 3D y efectos visuales, que ha generado ya casi una treintena de nuevos puestos de trabajo. En esta línea, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, confirmó ayer en la presentación de esta iniciativa empresarial el interés de la Corporación Insular por el sector de la animación y los videojuegos vinculado a la estrategia Tenerife 2030 "ya que esta industria es capaz de generar empleo cualificado y sostenible en el tiempo".

El CEO (director ejecutivo) de 3 Doubles, Luis Torres, detalló que la empresa se implanta en la Isla con la intención de "seguir creciendo". Torres, que ha valorado la colaboración de la administración insular en todo el proceso, se ha referido a las "sinergias" que quieren alcanzar con la industria local.

El consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé,recordó la creación hace 18 años de la Tenerife Film Commission para arropar proyectos audiovisuales y que en 2015 se abrió al desarrollo de los videjuegos y la animación con un resultado sorprendente. "Tenerife ofrece una combinación perfecta de fiscalidad, talento, calidad de vida y apoyo institucional", destacó Bernabé. La vicepresidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), Milagros Luis, señaló que 3 Doubles Producciones será "una abanderada" del sector en Canarias a la vez que se mostró satisfecha por las posibilidades que brinda el sector audiovisual para la diversificación económica del archipiélago.

3 Doubles ha participado en algunas de las películas seleccionadas este año en Annecy como Animal Crackers-dentro de competición- y Deep o Tadeo 2. Entre ellos, destaca la gran experiencia en la industria del director de Animación Maxi Díaz ( Planet 51, Las aventuras de Tadeo Jones).

La empresa llega a la Isla con un acuerdo de coproducción con la mayor editorial de cómics de Canadá, Arcana Studios, para llevar sus historias a la pantalla, concretamente The Stean Engines of Oz, que acabará en agosto, Ultraduck y The Imposible Journey.

Un paraíso

El Cabildo puso en marcha en el año 2000 la Tenerife Film Commission, integrada en Turismo de Tenerife, que ha gestionado desde la fecha más de un millar de producciones audiovisuales. Tanto los grandes estudios de Hollywood, como Universal o Warner Bros - como otros nacionales y regionales- han elegido Tenerife para rodar sus producciones no solo por los incentivos fiscales y la variedad de localizaciones sino también por la calidad de los profesionales y las productoras locales, que garantizan el éxito de cualquier producción.

Dentro del sector audiovisual, el rápido avance de la tecnología en los últimos años ha provocado que la animación por ordenador se haya convertido en una de las industrias de mayor crecimiento en todo el mundo. Películas como Ozzy y Atrapa la bandera, con récord de taquilla dentro y fuera de España y con innumerables premios y distinciones internacionales, tienen ADN tinerfeño.

Trayectoria

3 Doubles Producciones es un estudio de animación 3D y VFX de reciente creación, localizado en Tenerife, que tiene como especialidad el desarrollo, preproducción, producción y postproducción de largometrajes. Además, cuenta con amplia experiencia en el diseño de pipelines y en las últimas tecnologías de VFX, animación 3D, simulación de efectos atmosféricos, fluidos o multitudes entre otros.

Cuenta con un amplio equipo que ha trabajado en películas como Planet 51, Las aventuras de Tadeo Jones, Atrapa la Bandera, Richard, la cigüeña, Animal Crackers, Deep, Lo imposible o El Libro de la Selva.