Lamari, de Chambao, denuncia que la drogaron con burundanga el año pasado

Lamari, líder del grupo Chambao, ha denunciado que el año pasado la drogaron con burundanga. Se trata de una sustancia que se oculta fácilmente en una bebida y que usan acosadores sexuales y también ladrones. Sus efectos son fulminantes: anula la voluntad de quien la toma y crea amnesia.

La cantante de Chambao ha explicado en una entrevista con Diari de Girona que el año pasado fue drogada sin saberlo con burundanga antes de un concierto en las Ruinas de Empúries (Girona).

Esa actuación fue un fracaso, el organizador devolvió el importe de las entradas y Lamari pidió disculpas admitiendo haber tomado unas cañas sin comer.

"Yo tengo mucho respecto a mi profesión, nunca subiría borracha al escenario. Me hice análisis, asustada por lo que me había pasado, incluidas dos horas de amnesia. El diagnóstico fue que me echaron burundanga al agua", ha explicado ahora.

"Yo no fui la culpable, fui una víctima. Flipé con la agresividad de las redes sociales", me dijeron de todo.

Lamari comenta que estuvo dos semanas con secuelas. "El primero a quién consulté fue a mi oncólogo, al tener antecedentes de cáncer me asusté, quería descartar un tumor en el cerebro".