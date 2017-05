Jony y Noe, campeones de Canarias, preparan su primer baile en América

El dúo de danza tinerfeño Jony y Noe revalidaron el pasado mes de abril el título de Campeones de Canarias en su categoría, improvisación de bachata sensual, por tercer año consecutivo. Ahora los bailarines se preparan para el certamen nacional, que tendrá lugar en agosto en Sevilla. Antes de esta fecha tienen otros muchos viajes con congresos, clases magistrales y actuaciones en lugares como Berlín, Ucrania, Vietnam o Córcega (Francia) pero la aventura que más les ilusiona es la de viajar por primera vez a América, un sueño que se cumplirá en noviembre.



Jony y Noe es como se conoce a esta pareja profesional formada por Jonathan Rodríguez y Noelia Ginoris. Hace solo unos días que consiguieron renovar su título, que disputaron contra otra pareja, a pesar de que "la canción que nos tocó no ( Evidencias, de Kewin Cosmos) era de las que no queríamos porque no era para nada de nuestro estilo pero todo salió bien", recuerda Noe. Y es que en esta categoría de improvisación se elige al azar el tema a bailar justo antes de subir al escenario. "Fue muy rápido pero estamos muy contentos con el resultado", explica la bailarina quien, junto a su pareja de baile, vestían unos atuendos de terciopelo negro combinado con rejilla y pedrería.



Por ser campeones de Canarias pasan directamente a la final nacional, que durará tres días a partir del 13 de agosto. Habrá fiestas y eventos a los que los tinerfeños están invitados gracias a un full pass (un pase completo) que les viene con el título regional, además de los billetes y la estancia.



Canadá y Nueva York



En cuanto al viaje con el que pisarán el continente americano, Noe cuenta que "aún no nos lo creemos". "Estamos deseando sacar el cartel anunciador", cuenta la tinerfeña, docente junto a Jony en las academias de LatinSalsa de Santa Cruz. El 9 al 11 de noviembre estarán presentes en un congreso de baile en Canadá "que nos hace mucha ilusión". El día 12 ya pisarán Nueva York en un evento en el que darán clases magistrales y actuaciones públicas.



Jony y Noe, que son pareja profesional desde 2014, están acostumbrados a recorrerse Europa bailando pero no habían tenido la oportunidad de ir a América todavía. "Hace poco estuvimos en Varsovia y nos sorprendimos mucho porque tienen un nivel en baile muy bueno, sobre todo en bachata", explica al tinerfeña.