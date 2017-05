Carlos Vives vuelve a las Islas en agosto tras 17 años de ausencia

Carlos Vives ha anunciado su presencia en Canarias, dentro del Festival Mar Abierto, con la gira mundial La Fiesta de Todos que está cosechando un gran éxito en América y Europa. El espectáculo promete más de dos horas al ritmo de La Bicicleta, La Gota Fría, Fruta Fresca, Bailar Contigo, Al Filo de tu Amor y todos los grandes éxitos del músico colombiano más internacional. Será el 4 de agosto en el Anexo del Estadio de Las Palmas de Gran Canaria, y el sábado 5 de agosto en el Anexo del Estadio Antonio Domínguez de Los Cristianos, en Arona. Los aforos previstos para estos macro conciertos serán entre 10 y 15.000 personas por evento.



Vives regresa después de 17 años de ausencia a Canarias con una puesta en escena y un espectáculo musical de gran formato, La Fiesta de Todos. Efectos lumínicos novedosos, sonido de última generación, un montaje escénico espectacular con inmensas pantallas LED, lanzamiento de fuegos, un cuerpo de baile que hará vibrar al público, proyecciones de vídeos con paisajes espectaculares y un mestizaje de colores con raíces de vallenato, hacen del concierto del artista colombiano una experiencia para los sentidos.



La crítica de la reciente visita de Carlos Vives a España con La Fiesta de Todos es unánime y coincide en que todo el que va al concierto sale con una cara de felicidad palpable y con las piernas "tocadas" tras más de dos horas de baile sin parar. La gira mundial ha pasado por capitales como Madrid, Bilbao, La Coruña, Barcelona y Murcia, y son muchas las crónicas que lo ratifican. Además, llega a las Islas en su mejor momento, tras el gran éxito musical del 2016 junto a su compatriota Shakira, La bicicleta, con más de 125 millones de reproducciones en Spotify y casi 1 billón de visitas en YouTube.



Las entradas para los conciertos de Carlos Vives en Canarias se ponen a la venta hoy en www.festivalmarabierto.com y en el portal exclusivo de venta de entradas de Mar Abierto, www.tomaticket.es, que incluye la posibilidad de adquirirlas en la Red de Tiendas de Carolina Boix en Canarias. Sólo se pueden adquirir a través de estos medios, tanto para el concierto del 4 de agosto en Las Palmas como para el del 5 de agosto en Arona. La organización alerta del fraude de las páginas de reventa.



Los precios



Festival Mar Abierto ha previsto 3 zonas diferenciadas para que los miles de fans puedan escoger la opción que mas desean. Una zona Premium, que incluye acceso exclusivo y sin colas al recinto, inmejorable ubicación Front Stage con zona de esparcimiento y barra libre, a 120 euros. Una segunda zona a continuación, VIP, que incluye acceso exclusivo sin colas y ubicación preferencial en zona delantera del concierto, al precio de 45 euros. Y, finalmente, una entrada General al precio de 30 euros.



El concejal de Cultura de Arona, Leopoldo Díaz Oda, manifestó que "un año más Arona se convierte en un espacio de referencia para la música. Esta vez nos visita Carlos Vives, un artista de gran recorrido internacional que pondrá a Arona en el mapa mundial. Les invitamos a vivir este acto que será una auténtica experiencia para los sentidos". Por su parte, Jairo Núñez, director de Festival Mar Abierto, destacó que " La Fiesta de Todos es un espectáculo lleno de magia con un increíble montaje jamás visto en Canarias".



La Fiesta de Todos World Tour de Carlos Vives (Santa Marta, 1961), máximo representante del vallenato, ofrecerá un espectacular show acompañado de su banda, La Provincia, formada por 14 músicos que transmiten, junto a Vives, muy buenas sensaciones que contagian a los espectadores. La Fiesta de Todos no es sólo el nombre de la gira si no también el mensaje social que proyecta con su fundación Tras La Perla de la América. Esta iniciativa busca la transformación positiva de su natal Santa Marta orientada a un enfoque sostenible para la región y su gente. Y es que Carlos Vives siempre ha estado muy involucrado en temas sociales.



Festival Mar Abierto y el concierto de Carlos Vives no sería posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Arona y la apuesta en firme para hacer legar este artista internacional a su municipio.