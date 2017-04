Revólver presentará en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria su 'Capitol'

Revólver presenta en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife su duodécimo álbum, Capitol, un retorno a las raíces del grupo. El primer concierto de esta gira canaria comenzará el viernes 5 de mayo, a las 21:00 horas, en el Teatro Cine Atlántida de Arrecife. Le seguirá el del sábado día 6 en el Auditorio Teatro Agüimes a las 20:30 horas. Y, por último, Carlos Goñi y sus músicos tocarán el domingo 8 de mayo en el Teatro Leal de La Laguna a las 20:00 horas. Las entradas ya están a la venta en www.entrées.es.



Este 2017 ha sido un año de novedades y cambios para Carlos Goñi (Madrid, 1961), líder del grupo. El primero ha sido el lanzamiento de su duodécimo trabajo discográfico (décimonoveno si contamos básicos, directos y recopilatorios) y la otra novedad es que después de 27 años Revolver empieza a trabajar con un perfil más independiente. Capitol marca su salida del ámbito multinacional para embarcarse en la independencia, es decir, en la autoedición.



Autoedición



Este último LP es el cálido retorno a sus raíces. "Yo sigo a lo mío, sin casarme con nadie, aunque no hay dos sin tres", cuenta en el tema Perdí lo que no tuve, una de las composiciones que mejor resumen el espíritu de Capitol (Compañía de Canciones, 2017). El paso a la autoedición ha sido el paso lógico para alguien que llevaba años depurando su estilo con plena autonomía, ayudado por un reducido núcleo de fieles, en unos tiempos en los que el modelo tradicional de la industria no puede estar más en cuestión.



En este disco Revólver muestra sus credenciales con un envoltorio más acústico, que a grandes rasgos apuesta más por el folk que por el rock a secas. Goñi afirma que las catorce canciones de que consta Capitol le han servido para contar lo que ha sucedido en los últimos tres años "de piel para adentro" y sintetiza, con esmerada concreción y naturalidad, algunas de las mejores propiedades que han marcado su trayectoria: aliento social, intimismo bien macerado y un costumbrismo urbano con nombre y apellidos, que enmarca algunas de las mejores canciones que nunca ha compuesto y tomando como inspiración las calles de Valencia, Madrid o Barcelona.



Bautizado con el nombre del reconocible hotel de la Gran Vía madrileña en el que ha sido escrito, Carlos Goñi muestra su incredulidad antes las "excrecencias" de la modernidad, destilando el constumbrismo folk de Más Tequila o la relectura góspel de Magnolia Lane.