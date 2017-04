Un Hoffmann de circo en la capital

El equipo completo de Ópera de Tenerife salió ayer a la calle para encandilar a los más pequeños con juegos y melodías e invitarles a la Ópera en Familia, Los cuentos de Hoffmann, que se representará los días 29 y 30 en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.



El acto BTL ( Below The Line) promocional de Los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach, contó con la presencia del elenco completo y figurantes caracterizados de circo, siguiendo la idea del director de escena Raúl Vázquez. Se ofrecieron números de lo más vistosos, acompañados de la música de los cantantes David Astorga (Hoffmann), Guiomar Cantó (Antonia y Giulietta), Inés Ballesteros (Olympia), Beatriz Lanza (Nicklausse), Néstor Galván (Spalanzani/Pitichinaccio/Crespel) y Javier Povedano (Lindorf-Coppélius/Dapertutto/Dr.Miracle-).



El acto se inició en la zona infantil del parque, continuó por el reloj y, finalmente, la comitiva se dirigió por la Calle del Pilar hacia el Parque Boulevard, donde se congregaron familias y curiosos.



Esta es una iniciativa del Cabildo de Tenerife que, a través de Ópera de Tenerife, presenta, el día 29 a las 18:00 horas y el 30 a las 12:00 horas la Ópera en Familia Los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach, bajo la batuta de Rubén Díez y la dirección artística de Raúl Vázquez.



Auditorio de Tenerife ha demostrado una vocación de trabajo para el desarrollo de audiencias jóvenes y de sensibilización general hacia todos los procesos de la cultura. Ópera en Familia es un proyecto de adaptación de los títulos principales del repertorio operístico internacional a un público que se acerca por primera vez a disfrutar de la experiencia operística, y que lo hace en familia, donde adultos y niños comparten esta experiencia y la enriquecen con sus diferentes puntos de vista sobre el mismo hecho escénico.



Es una forma de compartir, dentro de la Temporada de Ópera, una actividad común que, lejos de separarse del gusto de los niños, se amolda a su forma de afrontar los procesos culturales, con una visión propia y un esfuerzo intelectual ajustado a sus edades, pero del que también pueden participar los adultos para enriquecer y complementar, al tiempo que para disfrutar como los niños.



La apuesta escénica de Raúl Vázquez se enfrenta al reto de adaptar la profundidad de los temas que trata Los cuentos de Hoffmann, con la complejidad de los personajes y lo escabroso de algunas situaciones. "Así que opté por ahondar en la esencia de la música, dejándome llevar por los impulsos y las sensaciones que ésta me transmitía y que me guió hacia una puesta en escena que ahonda en la rica paleta orquestal y colorística de la partitura", comenta Vázquez.



Magia



Para esto comenzó a investigar en torno a la historia, imbuyéndose en un mundo de magia, fantasía y claroscuros, y se preguntó: "¿Cómo llevar ese ambiente de ensoñación adulta que nos presentan los autores y ofrecérselo de forma cercana y atractiva a un público joven del siglo XXI?: A través del fascinante mundo del circo".



Siempre buscando mantenerse fiel a la historia original de J. Barbier y M. Carré (sobre cuentos de E.T.A Hoffmann) Vázquez traslada a sus personajes a un nuevo universo, más cercano, amable y reconocible, donde los mágicos relatos podrían respirar permitiendo al público disfrutar de un gran espectáculo sin perder su esencia.