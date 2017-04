Carlos Saura, cazador de instantes

Lo primero que hizo el prestigioso director de cine Carlos Saura al comenzar el acto de inauguración de su exposición fotográfica en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna fue precisamente sacar una foto a los periodistas y admiradores presentes. Y es que, aunque se le conoce mundialmente como cineasta desde los años 60, Saura esconde facetas como la de guionista, dibujante y esta, la de fotógrafo, que inevitablemente han tomado un segundo plano en su carrera. Ahora, la imagen estática firmada por Saura se hace con el protagonismo.



Carlos Saura Fotógrafo. España en los años 50 hace justicia al talento fotográfico del autor de Los golfos (1959). Se trata de casi 90 instantáneas que el oscense cazó de joven cuando decidió mostrar la otra España, superando la bucólica estampa de paisajes que difundía el régimen franquista, comenzando un periplo por los pueblos de España, donde la pobreza reinaba, mas no la tristeza.



Es por eso que entre las fotografías en blanco y negro que cuelgan de la sede lagunera de la Fundación CajaCanarias (Plaza del Adelantado) se distinguen, entre el duro trabajo de la tierra, hábitos que se nos antojan muy lejanos y sufridos rostros, la sonrisa y la alegría.



Madrid, Cuenca, Castilla, Andalucía, Sanabria... Estos son algunos de los lugares que recorrió Saura inmortalizando lo que veía, aunque reconoce que su intención no era reivindicativa per se, a pesar de reconocerse antifranquista y hombre de izquierdas. "No hago política ni en mis fotografías ni en mis películas", aclara el autor de Cría cuervos (1975).



A pesar de que Saura, coleccionista de cámaras de fotos y amante del flamenco, comenzó con la fotografía y fue después cuando llegó el cine a su vida, lo cierto es que ya en las imágenes estáticas se percibe un dominio del encuadre y del lenguaje audiovisual.



Esta exposición, que se puede disfrutar en La Laguna hasta el 24 de junio, viajará entonces al Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico, donde permanecerá del 4 de julio al 27 de agosto. Pasado el verano, Carlos Saura Fotógrafo. España en los años 50 cogerá un barco para desembarcar en Santa Cruz de La Palma del 4 de septiembre al 4 de noviembre.



Alberto Delgado, presidente de la Fundación CajaCanarias, explicó ayer en la inauguración que "estas fotografías nos descubren una España desmembrada, casi medieval, del pasado, que se abre paso entre las sombras". Además, encuentra en las instantáneas "el movimiento que caracteriza la mirada de un cineasta".



Hans Meinke, director de Círculo del Arte y amigo íntimo del cineasta, recordó en la presentación que se quedó fascinado por Carmen (1983) de Saura cuando la vio en Alemania y no paró hasta conseguir su teléfono y conocerlo. Este apasionado de la creación de Saura le apoyó en la publicación de libros. "Así es cómo accedí a su fondo fotográfico por primera vez, me quedé deslumbrado con lo que allí había, como fotografías familiares, de rodajes y las que vemos colgadas ahora de estas paredes", contó el experto, quien asegura que Saura "es un fotógrafo silencioso". "La cámara es un órgano más de su cuerpo", sentencia Meinke.



El protagonista del acto compartió que "cuando pretendía ser fotógrafo profesional me especialicé en música y danza, aunque luego empecé a hacer viajes por España con la idea de hacer un libro pero con la llegada del cine a mi vida, abandoné la fotografía". "Ahora me considero un aficionado y eso me da una gran libertad", confiesa el coleccionista, que actualmente "hago fotografías muy despreocupadamente y luego trabajo con ellas en casa".



En cuanto a la evolución de la fotografía, Saura reconoce que "ha habido un cambio generacional brutal con la llegada de la digitalización, que ha banalizado la fotografía pero lo bueno es que cualquier pede hacer una fotografía bonita". El veterano director de La caza (1966) valora la constancia y la exigencia de un fotógrafo ahora que el oficio "ha perdido toda la dificultad técnica que tenía".



A Saura le encantaba estar horas trabajando en el laboratorio, era como estar "en un pequeño infierno de luz roja". El cinéfilo cree en la responsabilidad "de lo que haces hasta el final", es decir, desde que se saca la imagen hasta que se imprime, proceso que hace él mismo, incluyendo la ampliación. A pesar de ello, ansiaba llegar al color y además fue pionero en cámaras digitales. "Me compré una en Japón que ni en FUJI Madrid sabían utilizar", cuenta con orgullo.



Saura acudió a la inauguración de la exposición lagunera pero también participó en un diálogo en su honor que organizó CajaCanarias anoche en su sede de Santa Cruz. Es la primera vez que el cineasta visita Tenerife y lo primero que hizo fue ver el Teide, al que por supuesto inmortalizó con una de sus 700 cámaras de fotos y promete volver "como fotógrafo porque ha sido muy emotivo para mí".