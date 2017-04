Un impresionista en Nueva York

Tras haber expuesto en la muestra La Huella de España que se celebró en marzo en Cuba, el pintor güimarero Ale Montañez presentará su obra en la Art Expo SOLO de Nueva York. Desde este viernes y hasta el lunes los amantes de la pintura que estén en La ciudad que nunca duerme podrán disfrutar de sus obras en la galería Piers 92/94. Aunque no sea muy conocido en las Islas, este artista emergente, con diez años de trayectoria de formación autodidacta, se abre paso con su impresionismo en muestras americanas con el deseo de, algún día, exponer en Canarias.



No es la primera vez que el tinerfeño presenta sus obras en Estados Unidos: el año pasado ya expuso sus 12 gatos astrológicos en la Art Expo Spectrum de Miami. Ahora afronta Nueva York "con muchas ganas", admite Montañez, quien se estrena este viernes en el stand S201 de la Art Expo SOLO. "He traído una muestra de piezas en gran formato, la principal es Lágrimas de plata que refleja la noche y la fantasía de la máscara del Carnaval", aclara el autor, quien define esta obra como "la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz".



Antes de comenzar los preparativos para la exposición de Nueva York, el güimarero participó en la muestra La Huella de España en Cuba. La isla caribeña tiene una gran importancia en la obra de este artista pues es ahí donde ha desarrollado y expuesto gran parte de su producción. Esta fue la última exposición en la que el artista participó con sus 12 gatos Astrológicos en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. "Con esta muestra he tenido un recibimiento muy bueno: La Habana siempre me acoge con la hospitalidad de los isleños", reconoce Montañez.



Elementos canarios



Los elementos pictóricos latinoamericanos y canarios están muy presentes en la obra de este impresionista. "En mis pinturas se reflejan elementos geográficos como las playas de La Tejita, Benijo, Masca, Agaete, El Teide, La Habana y México", describe Montañez. También se pueden observar elementos iconográficos en sus obras como un lebrillo de gofio, un burro, un tambor o una maraca.



Las obras de Montañez se sitúan dentro del Impresionismo abstracto y figurativo, siempre con dimensiones fantásticas en las que plasma sirenas o gatos astrológicos. "Me gusta imaginar lo que veo y trasladarlo al lienzo, no copiar la realidad, sino sentirla y reflejarla a mi manera", explica el güimarero.



Montañez ha expuesto en distintas salas internacionales, como en el Salón Internacional del Caribe con la pieza La Sirena de fuego de Santiago, la Asociación Canaria de Cuba con la exposición Diálogo artístico entre dos pueblos o en el Art Expo Spectrum Miami. Montañez intercala sus muestras con talleres educativos, como el que impartió en el museo cubano que albergó su lienzo La sirena de fuego de Santiago, que ahora está en Chile. Su obra ha suscitado el interés de distribuidores y galeristas al otro lado del océano, con énfasis en la capital cubana. "Siempre me atrajo la cultura cubana, cuando descubrí la isla por primera vez, sentí una atracción muy fuerte que me hizo crear varias piezas inspiradas en la Cuba de aquellos años", manifiesta el artista.



Una de las asignaturas pendientes de este artista es descubrir su universo pictórico en su tierra natal. "En ello estoy, trabajando para que algún día pueda colgar mis cuadros en museos y salas de exposición en Canarias", anhela.